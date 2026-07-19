Anglie zvítězila v boji o bronz proti Francii 6:4, Saké má hattrick, Mbappé je rekordman
19. 7. 2026 – 1:29 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6:4.
Albion v Miami vedl po půli už 4:0 poté, co skórovali Declan Rice, Ezri Konsa a dvakrát Bukayo Saka. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy, prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal s 22 góly historickým střeleckým rekordmanem MS. Poté Saka proměněnou penaltou zkompletoval hattrick, Ousmane Dembélé ještě v nastavení znovu snížil, ale vzápětí se trefil Jude Bellingham.
Mbappé se osamostatnil v čele historického pořadí střelců na světových šampionátech, o jednu branku předstihl Lionela Messiho. Zároveň před ním s 10 góly vede tabulku kanonýrů na letošním turnaji, argentinský útočník má ještě k dobru nedělní finále proti Španělsku.
Angličané na světovém šampionátu získali teprve druhou medaili po zlatu na domácí půdě v roce 1966. Francie naopak nedosáhla na třetí cenný kov po sobě, před osmi lety získala zlato a na minulém turnaji stříbro. Kouči Didieru Deschampsovi nevyšel poslední zápas na lavičce reprezentace galského kohouta.
Oba trenéři oproti semifinále výrazně zamíchali se základní sestavou. Německý kouč Angličanů Tuchel nechal v úvodu jen na lavičce dva nejlepší střelce na turnaji Bellinghama s Kanem, Deschamps udělal změny především v defenzivě. Hvězdný Mbappé, který s Messim bojuje o triumf mezi kanonýry, v zahajovací jedenáctce nechyběl.
Nově složená francouzská obrana měla od úvodu velké problémy. Po dvou minutách a 14 sekundách napřáhl za hranicí šestnáctky Rice a technickým pokusem k tyči překonal Maignana. V 18. minutě Angličané zvýšili. Na Riceův centr z rohového kopu si naskočil Konsa a prosadil se hlavičkou k zadní tyči.
Mbappé pak nepřekonal gólmana Deana Hendersona, jenž dostal šanci poprvé na probíhajícím turnaji, a téměř z protiakce Angličané upravili už na 3:0. Po zmatcích v soupeřově defenzivě skóroval do odkryté branky po Rashfordově přihrávce Saka.
Ofenzivní univerzál Arsenalu se ještě do pauzy trefil znovu, v první minutě nastavení zamířil z hranice vápna k tyči. Francie inkasovala čtyřikrát v úvodním dějství na MS premiérově a celkově poprvé od utkání evropské kvalifikace v roce 1968 proti Jugoslávii. Výsledkem 4:0 skončil první poločas zápasu o třetí místo i na předchozím turnaji v USA v červenci 1994 mezi Švédskem a Bulharskem.
Deschamps po nepovedeném úvodním dějství hned čtyřikrát prostřídal a jeho svěřenci po změně stran zahájili velkou stíhací jízdu. Ve 48. minutě po Oliseho přihrávce zamířil přesně k zadní tyči Mbappé a na čele střelecké tabulky probíhajícího MS se osamostatnil před Messim.
Za dalších šest minut se Francouzi prosadili podruhé, před gólmanem nezaváhal střídající Barcola. Angličané naprosto vypadli z role a vůbec nestíhali zachytávat soupeřovy útoky. V 66. minutě po další Oliseho přihrávce zamířil přesně k tyči Mbappé. V čele historické tabulky střelců na MS se osamostatnil před Messim.
Obrovskou šanci na vyrovnání pak propásl Olise a jeho tým to pořádně mrzelo. Gusto totiž za chvíli ve vápně fauloval Spenceho a Saka z penalty v 87. minutě chladnokrevně zkompletoval hattrick. Dembélému se ještě v šesté minutě nastavení povedlo znovu snížit na rozdíl jedné trefy, ale další střídající hráč Bellingham na opačné straně definitivně rozhodl. Připsal si sedmý gól na turnaji a stal se nejlepším týmovým střelcem v Americe.
Deset branek padlo na světovém šampionátu v zápase o třetí místo premiérově. Celkově na MS pak poprvé od roku 1982, kdy Maďarsko deklasovalo Salvador 10:1.