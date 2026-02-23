Barcelona zdolala Levante 3:0 a vrátila se do čela ligy před Real
23. 2. 2026 – 0:09 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Barcelony využili sobotní zaváhání Realu Madrid a po domácím vítězství 3:0 nad Levante se vrátili do čela španělské ligy.
Mají teď jednobodový náskok před odvěkým rivalem, který ve 25. kole prohrál 1:2 na hřišti Pamplony. Villarreal porazil Valencii 2:1 a ze třetího místa ztrácí na čelo deset bodů.
Tým Hansiho Flicka už ve čtvrté minutě poslal do vedení osmnáctiletý Bernal, který zblízka využil nízký centr. Druhý gól přidal po velmi podobné akci kapitán De Jong.
Barcelona ovládla i druhý poločas, Lewandowski a Raphinha ve velkých šancích ještě třetí gól nepřidali, ale střídající López v 81. minutě nechal vzpomenout na dvougólové lednové představení v Edenu proti Slavii. Střelou zpoza vápna opřel míč o tyč a zpečetil konečný výsledek.
Levante prohrálo počtvrté v řadě a z předposlední pozice ztrácí na záchranu sedm bodů.
Valencie šla sice ve Villarrealu ve 27. minutě do vedení penaltou Ramazaniho, ale domácí bleskově srovnali zásluhou Comesany. V nastavení první půle navíc "Žlutá ponorka" rovněž dostala možnost pokutového kopu, který Gueye úproměnil a zpečetil konečný výsledek. Valencie prohrála pojedenácté v sezoně a z 16. místa má na sestupové příčky jen dvoubodový náskok.