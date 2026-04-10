Boloňa v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy podlehla doma Aston Ville 1:3
10. 4. 2026 – 0:10 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville.
Freiburg si doma poradil 3:0 s Vigem, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na programu za týden.
V sestavě Boloně chyběl český reprezentační obránce Martin Vitík, který si odpykal trest za tři žluté karty. Hosty poslal do vedení krátce před pauzou po rohovém kopu Konsa a v 51. minutě zvýšil Watkins po nejisté rozehrávce obrany soupeře.
Naději vrátil domácím v 90. minutě Rowe, ale ve čtvrté minutě nastavení vstřelil Watkins opět po rohu svůj druhý gól v duelu. Aston Villa proti Boloni navázala na domácí triumf 1:0 v ligové fázi.
Freiburg proti Vigu rozhodl dvěma góly v úvodní půlhodině. Po přesném obstřelu kapitána Grifa se prosadil před bránou důrazný Beste. V 78. minutě přidal Ginter hlavou třetí zásah a německý celek v aktuálním ročníku Evropské ligy vyhrál i šestý domácí zápas.
Porto po Gomesově úvodní brance vrátilo Nottingham do hry kuriózním vlastním gólem. Ve 13. minutě Fernandes takřka z poloviny hřiště namířil přihrávku směrem na brankáře Costu, ten ale stál bokem a míč se dokutálel do sítě. Nottingham neprohrál s Portem ani podruhé v ročníku, v ligové fázi zvítězil doma 2:0