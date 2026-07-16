Celý život jsem snil o tom, že vstřelím takový gól, řekl Martínez
16. 7. 2026 – 1:15 | Sport | Jasmína Krásná
Argentinský fotbalista Lautaro Martínez po vítězné brance ve středečním semifinále mistrovství světa proti Anglii (2:1) neskrýval emoce.
Osmadvacetiletý kanonýr Interu Milán v televizním rozhovoru uvedl, že na podobný okamžik čekal celý život. Svůj gól předpověděl už na lavičce před příchodem na hřiště.
"Říkal jsem Alexisovi (Mac Allisterovi), že dám dneska gól. Na lavičce jsem to zopakoval i Facundovi (Medinovi), přísahám," řekl Martínez, jenž přišel na hřiště v 81. minutě za nepříznivého stavu. "Od té doby, co mi táta koupil první kopačky, jsem snil o tom, že vstřelím takový gól," přidal viditelně dojatý útočník.
Anglii poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon, Jihoameričané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl hlavou Martínez. Argentinci mají nadále šanci na obhajobu titulu, ve finále se v neděli utkají se Španělskem.
"Soupeř šedesát minut presoval, ale po úvodním gólu mu došly síly. Stáhli se do hlubokého bloku, což nám vyhovovalo. Tenhle tým zase ukázal, že se nikdy nevzdává. A teď nás čeká další finále," uvedl Martínez, mistr světa z roku 2022.
Argentinci zdolali Anglii v základní hrací době po pěti zápasech. Naposledy se jim to podařilo ve slavném čtvrtfinále na světovém šampionátu 1986, kde poté získali jeden ze tří titulů z MS. Ve finále na aktuálním turnaji v USA, Kanadě a Mexiku se poprvé utkají úřadující šampioni Evropy i Jižní Ameriky.