Červenka vstřelil dva góly Spartě: Chci vyhrát sérii, to mě zajímá
12. 4. 2026 – 1:15 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic zvládli vítězně pátou bitvu semifinálové série extraligy proti Spartě a na výře 4:3 v prodloužení se dvěma góly podílel útočník Roman Červenka.
Dvakrát zajistil Dynamu vedení, ale Sparta vždy reagovala. Podle Červenky hráli Východočeši lépe až ve druhé polovině zápasu. K postupu do finále jim chybí ještě jedno vítězství.
"Trvalo nám, než jsme se rozjezdili. Druhá půlka zápasu byla lepší, tak jsem rád, že jsme to zvládli. Sparta měla taky svoje šance, spíše nám trvalo, než jsme tam přenesli energii, která byla potřeba,“ řekl Červenka po utkání novinářům.
Pardubický útočník vstřelil v pátém duelu série dva góly. Ten první ve 12. minutě po souhře celé formace, hosté si vzali trenérskou výzvu kvůli podezření na porušení pravidla o ofsajdu, jenže neuspěli. "Byly to hezké nahrávky, jedna navíc ještě v přesilovce. Měli jsme čas, jsem rád, že to tam spadlo. Ale po obou gólech jsme rychle zase inkasovali, to se nám nesmí stávat. V závěru je potřeba dohrát takový zápas do konce. Musíme se z toho poučit, víme, že ještě není konec,“ dodal Červenka.
Svou druhou trefou vrátil Pardubicím vedení v 54. minutě, kdy po přihrávce Martina Kauta střílel přesně z prostoru kruhu. Hosté srovnali v čase 58:59, když odvolali brankáře. Následovalo prodloužení. "Musíte to hodit za hlavu, nic jiného nezbývá. V kabině jsme si něco řekli, v prodloužení se to povedlo urvat,“ dodal zkušený útočník.
V 74. minutě rozhodl Tomáš Vondráček, který nasměroval odražený puk do sparťanské branky. "Je to skvělé, potřebujeme všechny hráče a týmový výkon, který tam byl ve druhé polovině zápasu. Jsme rádi, že se Vondrc trefil,“ poznamenal Červenka.
Čtyřicetiletý útočník na ledě strávil téměř 26 minut. "Je to dané především prodloužením. A taky záleží, jaký hokej se hraje. Když jste na puku a hrajete v útočném pásmu, tak je to jednodušší. Baví vás to víc a nohy taky lépe jdou. Já chci vyhrát sérii, to je jediné, co mě zajímá," zdůraznil Červenka.
Pardubice nyní vedou v sérii 3:2 na zápasy, šestý duel se hraje v pondělí v Praze. "Věřím, že v Praze sehrajeme náš nejlepší zápas série. Víme, že Sparta má sílu, nečeká nás tam nic jednoduchého, to si všichni uvědomujeme. Je potřeba krotit emoce, protože konec ještě není," doplnil Červenka.