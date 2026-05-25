Češi podlehli na MS Norsku 1:4, Seveřané si po 14 letech zahrají čtvrtfinále
25. 5. 2026 – 21:05 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Fribourgu Norsku 1:4 a připsali si ve skupině B druhou porážku.
Skupinu už nemohou vyhrát, dnešní soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Dva góly dal Michael Brandsegg-Nygard.
Seveřané, kteří v sobotu zdolali i Švédsko, vedli v sedmé minutě po trefách Havarda Östrema Salstena a Brandsegga-Nygarda už 2:0, jediným střelcem českého týmu byl v 16. minutě Jaroslav Chmelař. Ve třetí třetině rozhodli Martin Rönnild a Brandsegg-Nygard, jenž před utkáním doplnil tým z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižší AHL.
"Soupeř byl daleko silnější, ve všem rychlejší. Byli jsme jednoznačně horším týmem a nezasloužili si lepší výsledek," prohlásil kouč Radim Rulík.
Norové porazili Čechy na MS poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým desetkrát v řadě.
Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci trenéra Rulíka v úterý, kdy se od 20:20 utkají s jistým vítězem skupiny Kanadou.
Češi sice v úvodu prověřili Haukelanda, ale z první vážnější šance udeřilo Norsko. Hronek od zadního mantinelu posouval puk rozjetému Kovařčíkovi, nahrávku mu však dal pod nohy, puk získal Havard Östrem Salsten a propálil Pavláta.
V sedmé minutě Češi propadli v útočném pásmu, na Kempného se řítili Vesterheim se zakončujícím Brandseggem-Nygardem a Pavlát lovil puk z branky podruhé.
Brzy poté mohl odpovědět z dobré pozice Ticháček, ale Haukeland zasáhl. Prosadil se až v 16. minutě Chmelař, když se prodral do útočného pásma a výstavní ranou do horního růžku snížil.
Ve druhé třetině Češi v touze po vyrovnání přidali a byli v útoku nebezpečnější. Ve 27. minutě nedotáhl individuální akci ke gólu Sedlák, když mu v zakončení při snaze o bekhendový blafák, kdy už měl před sebou jen prázdnou branku, ujel kotouč z čepele.
O chvilku později následoval velký závar před Pavlátovým brankovištěm, národní tým však horké chvilky ustál. Na začátku 32. minuty hráli Češi první přesilovku zápasu, dvě Kubalíkovy dělovky bez přípravy však zaduněly jen o zadní hrazení.
Ve 35. minutě měl "tutovku" Hájek, když si najel před brankoviště, při zakončení do odkryté branky však nezasáhl naplno kotouč. Následovala další početní výhoda Rulíkova výběru, ale Seveřané se bez potíží ubránili.
Po skončení přesilovky byl v podstatě na stejném místě jako Hájek Voženílek, jenže když už se chystal jen nastavit hůl Kubalíkově přihrávce a zblízka poslat puk za brankovou čáru, Haukeland vykopl pravou nohu a poslal kotouč do bezpečí.
Krátce před přestávkou zaúřadoval Haukeland pravým betonem znovu. Beránek pálil z dobré pozice mezi kruhy, jeho ránu ztlumil a přesměroval Brandsegg-Nygard a strážce norské branky udržel stejné skóre, jaké platilo už po první dvacetiminutovce.
Třetí dějství přineslo boj o každý kousek ledu. Norové pečlivě bránili těsný náskok a nepouštěli Čechy do šancí. Ve 48. minutě naopak prolétl útočným pásmem až před Pavláta Steen, český gólman zasáhl.
Uběhlo však jen pár sekund a po bleskové souhře Norů na malém prostoru už neměl šanci. Pettersen našel Eirika Östrema Salstena, ten ihned Rönnilda, jenž doklepl kotouč do prázdné branky a vrátil svému týmu dvoubrankový náskok.
Ze zaplněných tribun se v tu chvíli začal ozývat pískot. Jeho intenzitu mohl zvýšit v 52. minutě Koblar, Pavlát ho však vychytal.
"Nespokojené fanoušky naprosto chápu, vnímám pískot jako zpětnou vazbu. Ale máme tu kluky, kteří mají zamotanou hlavu a nemají zkušenosti," poznamenal Rulík. "Fanoušci si zaplatili za lístek a určitě chtěli vidět něco víc, než viděli. Moc jim děkujeme, že přijeli, vážili cestu a snažili se nás podporovat, ale chápu, že tohle jim nestačí," doplnil obránce Michal Kempný.
V 55. minutě pak vytáhli Norové zbraň, díky které notně potrápili Kanadu - Östbyho pokus tečoval těsně před Pavlátem Brandsegg-Nygard a bylo rozhodnuto. Zmírnit výši prohry mohl ještě Červenka, jenže sám před Haukelandem neuspěl.