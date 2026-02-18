Česko - Kanada 3:4 v prodloužení, Češi sahali po senzaci a bylo to blízko!
18. 2. 2026 – 19:34 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně s Kanadou 3:4 v prodloužení. V čase 61:22 rozhodl o vítězství velkého favorita útočník Mitch Marner.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka nad Kanadou dvakrát vedli, soupeř ale v 57. minutě vyrovnal a vynutil si prodloužení, ve kterém rozhodl. České góly v zápase vstřelili Lukáš Sedlák, David Pastrňák a Ondřej Palát. Výborný výkon podal brankář Lukáš Dostál.
Složení semifinálových dvojic určí výsledky dalších dvou čtvrtfinále Finsko - Švýcarsko a USA - Švédsko.
Do první šance utkání se dostal již po 20 sekundách hry McDavid, Dostála ale nepřekonal. Ve 4. minutě ale chyboval Pastrňák a nejproduktivnější hráč NHL připravil gól pro Celebriniho, který stejně jako v prvním vzájemném utkání na turnaji otevřel skóre.
Český tým byl aktivní a vzápětí mohl vyrovnat Kämpf, z dorážky však netrefil odkrytou branku. V 9. minutě se již Češi radovali. Gudas zachytil kanadskou rozehrávku a přes Červenku se dostal puk k Sedlákovi, který překonal Binningtona.
Při Ruttově vyloučení se do slibné šance dostal Crosby, Dostál byl ale pozorný. Češi se ubránili a poté sami v první přesilové hře udeřili. Červenka nejprve netrefil odkrytou branku, Pastrňák ale zamířil přesně a nechytatelnou střelou potrestal faul Celebriniho.
Češi v závěru první třetiny nevyužili druhou přesilovku a ve druhé části se dostali místy pod drtivý tlak Kanady. Aktivní byl zejména McDavid, jenž prověřil Dostála hned několikrát. Český gólman ale chytal výborně. Kanaďané navíc přišli o kapitána Crosbyho, jenž z duelu odstoupil po dvou soubojích s českými hráči, mezi nimiž byl vždy i důrazný Gudas.
V 32. minutě byl vyloučen Kempný za nedovolený zákrok v útočném pásmu a zámořští hráči v početní výhodě skórovali. Přesně k tyči se trefil MacKinnon. Na druhé straně mohl odpovědět Kämpf, Binnington ale svůj tým podržel. Dostálovi pomohla při Suzukiho střele tyč.
Na přelomu druhé a třetí třetiny český tým přestál další oslabení a následně se mu podařilo přibrzdit kanadský tlak. Navíc byl i nebezpečný v útočném pásmu, což v 50. minutě dokumentovala Sedlákova formace. O tři minuty později Rulíkův výběr podruhé vedl, když se po rychlém protiútoku prosadil Palát.
Kanada ale opět vyrovnala. V čase 56:33 se o to postaral Suzuki, který tečoval Toewsovu střelu. Hrdinou zápasu se mohl stát Nečas, 70 sekund před koncem základní hrací doby ale neproměnil brejk. Rozhodl až v prodloužení Marner po samostatné akci.