Češi prohráli na OH se Švýcarskem 3:4 v prodloužení, ve skupině jsou třetí
15. 2. 2026 – 15:18 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté prohráli ve třetím zápase na olympijských hrách v Miláně se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v základní skupině skončili se čtyřmi body třetí. Utkání rozhod v 62. minutě obránce Dean Kukan.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka se v úterním předkole play off utkají s Německem, Lotyšskem, nebo Dánskem. Jméno jejich příštího soupeře určí další dnešní zápasy.
V úvodu byli aktivnější Švýcaři, brankář Dostál byl ale připravený. První vážnější zákrok si připsal v minutě, kdy si poradil s zakončením osamoceného Kurasheva.
Následně byl vyloučen Riat, Češi sice první přesilovku nevyužili, srovnali ale se soupeřem krok. Genoniho prověřili až v závěru početní výhody Červenka a Kempný. V 13. minutě se Dostál vyznamenal proti Suterovi, když si poradil s tečí i následnou dorážkou.
Skóre se poprvé změnilo v 16. minutě, kdy po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho předložil Nečas puk Chlapíkovi a kapitán Sparty skóroval ve druhém utkání za sebou. Potvrdil, že se mu proti Švýcarsku daří. Chlapík proti němu nastoupil v sezoně potřetí a vstřelil pátý gól.
V závěru první části mohl dokonce v oslabení vyrovnat Moser, Dostál byl ale připravený. V 21. minutě jej z další velké šance nepřekonal ani Hischier, při Kempného vyloučení nebezpečně střílel Kurashev. Na druhé straně byl blízko druhému českému gólu v přesilovce Pastrňák, kapitán Švýcarů Josi ale stihl jeho bekhendové zakončení do odkryté branky hokejkou tečovat nad horní tyč.
V 37. minutě Josi vyrovnal, když jeho přihrávku před branku usměrnil nešťastně za Dostálova záda bruslí Gudas. Švýcary vyrovnání povzbudilo a při Červenkově vyloučení se dostali do vedení. Josiho střelu Dostál vyrazil, na Meierovu dorážku ale neměl šanci dosáhnout.
Českému týmu se ve 47. minutě podařilo vyrovnat, když se po Hronkově střele a závaru před Genonim prosadil v pádu Šimek. Vyrovnaný stav ale vydržel jen 94 sekund, než vrátil Švýcarsku vedení střelou k tyči Suter.
Kouč Rulík se pokusil oživit hru změnami ve složení útočných formací. Při Forově vyloučení skončil puk po Hronkově střele za zády Genoniho, rozhodčí ale gól neuznali kvůli předchozímu kontaktu Pastrňáka se švýcarským brankářem. Češi nakonec dokázali vyrovnat, při power play připravil Hronek gól pro Nečase.
Hrdinou zápasu se stal Kukan, jenž v čase 61:49 prostřelil Dostála a rozhodl.