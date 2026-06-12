Čeští fotbalisté neudrželi vedení a do MS vstoupili porážkou 1:2 s Koreou
12. 6. 2026 – 6:00 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1:2 s Koreou.
Svěřence trenéra Miroslava Koubka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí, Hwang In-pom ale brzy srovnal a střídající O Hjon-kjo v 80. minutě stav otočil.
Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech, od rozdělení federace se představila jen v roce 2006 v Německu, kde nepostoupila ze skupiny. Národní tým dnes utrpěl porážku po šesti zápasech a v pátém duelu poprvé pod koučem Koubkem.
V druhém zápase na turnaji se český celek utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S domácím výběrem pak Koubkovi svěřenci uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
Koubek překvapil a do základní sestavy zařadil i beka Zeleného a Sojku. Plzeňský záložník, kterého kouč povolal na závěrečnou přípravu před šampionátem jako nováčka, si připsal premiérový soutěžní start za reprezentační "áčko". Koreu vedl coby kapitán hvězdný Son Hung-min.
Koubek se v 74 letech a více než devíti měsících stal nejstarším trenérem v historii světových šampionátů. Už za dva dny ho ale překoná osmasedmdesátiletý nizozemský trenér Curacaa Dick Advocaat.
Český tým nastoupil hned k druhému zápasu začínajícího šampionátu. I Koubkovi svěřenci si vyzkoušeli pozměněný zahajovací ceremoniál, při němž se na trávník před výkopem při státních hymnách dostali i náhradníci.
Stadion v Guadalajaře pro téměř 50 tisíc diváků v nadmořské výšce necelých 1600 metrů nebyl úplně vyprodaný. Převahu v hledišti měli korejští fanoušci, pár tisíc českých příznivců nicméně o sobě dávalo od úvodu hlasitě slyšet. Koubkovi svěřenci začali presinkem, jako první ale zahrozil třetí nejlepší asijský celek žebříčku reprezentací.
Hranáč zablokoval střelu na roh a po něm ve 13. minutě hlavičkoval o kousek nad I Han-pom. O chvíli později napřáhl z dálky I Kang-in z Paris St. Germain, český gólman Kovář ale jeho tvrdou ránu vyrazil.
Češi si pak vytvořili sérii rohových kopů, ve 22. minutě propadl míč k Součkovi, ten však v těžké pozici minul. Vzápětí egyptský rozhodčí poslal týmy k lavičkám na tříminutovou pauzu na občerstvení, zavedenou od letošního šampionátu. Před pauzou dvakrát zahrozil Son Hung-min, někdejší opora Tottenhamu ale vypálila vedle.
Čtyři minuty po změně stran byli Korejci blízko k vedoucí trefě. Kovář si však poradil s přízemní střelou v podání Hwang In-poma i s dorážkou od I Če-songa. V 56. minutě se český gólman blýskl znovu, když zblízka vychytal Son Hung-mina.
Koubkovi svěřenci se v úvodu druhé půle dostali pod tlak, ale po necelé hodině hry udeřili. Coufal poslal dlouhý aut až k malému vápnu, kam si naběhl kapitán Krejčí a hlavičkou z první české střely mezi tyče otevřel skóre. V reprezentačním "áčku" se prosadil pošesté, v soutěžních zápasech skóroval potřetí za sebou, trefil se v obou duelech březnové baráže.
Koubek chvíli nato hned třikrát střídal a jeho svěřencům vydržela radost z vedení jen osm minut. I Kang-in vysunul Hwang In-pom, záložník Feyenoordu Rotterdam si zasekl míč a lehkým obloučkem zblízka přes brankáře Kováře srovnal.
Vrátit vedení mohl Čechům Souček, v 77. minutě po centru poslal hlavou míč do sítě, ale pohyboval se v těsném ofsajdu. O chvíli později dali vítězný gól Korejci. Autor vyrovnávací branky nahrál střídajícímu útočníkovi a O Hjon-kjo zblízka zakončil rychlou akci přesně za bezmocného Kováře.
Český tým vydržel se silami až do konce, i když na rozdíl od soupeře neprošel před turnajem delší aklimatizací na vysokohorské prostředí a do Guadalajary dorazil až den před utkáním. Koubkovi svěřenci Korejce zatlačili, srovnání měl vzápětí na kopačce Hložek, ale gólman jeho pokus vyrazil.
Neprosadil se ani v nastavení další střídající hráč Sadílek a Češi vstoupili do turnaje stejným scénářem jako předloni do Eura. V Německu tehdy po bezbrankovém poločase rovněž neudrželi vedení a s Portugalskem prohráli 1:2. Stejným výsledkem podlehli i Korejcům v předchozím vzájemném duelu před 10 lety v Praze.