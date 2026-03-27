Dnes je pátek 27. března 2026., Svátek má Dita
Počasí dnes 5°C Zataženo

Čeští fotbalisté v semifinále baráže o MS po penaltovém rozstřelu udolali Irsko

27. 3. 2026 – 0:16 | Sport | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Čeští fotbalisté v semifinále play off o mistrovství světa porazili Irsko až v penaltovém rozstřelu 4:3, zápas skončil po základní hrací době i prodloužení remízou 2:2.

Rozhodující pokutový kop proměnil střídající Jan Kliment, ve čtvrté a páté sérii úspěšně zasáhl brankář Matěj Kovář. Národní tým je jeden zápas od první účasti na světovém šampionátu od roku 2006, ve finále baráže si v úterý zahraje o postup na letní závěrečný turnaj v Americe rovněž doma proti Dánsku.

Trenérovi Miroslavu Koubkovi vyšla premiéra v roli hlavního kouče české reprezentace. Jeho svěřenci přitom ve vyprodaném Edenu nezachytili začátek a ve 23. minutě prohrávali 0:2 poté, co proměnil penaltu Troy Parrott a vlastní gól si dal brankář Kovář. Za chvíli ale z pokutového kopu snížil Patrik Schick, v 86. minutě poslal duel do prodloužení a následných penalt nový kapitán Ladislav Krejčí.

Koubek překvapil a vsadil na velmi ofenzivní základní sestavu s dvěma útočníky Chorým a Schickem. Jen na lavičce začal nedávný kapitán Souček, který v listopadu přišel o pásku poté, co mužstvo ještě pod minulým realizačním týmem nešlo na děkovačku ke "kotli" nejvěrnějších fanoušků po posledním utkání kvalifikační skupiny s Gibraltarem.

V zahajovací jedenáctce naopak nechyběl Darida. Bývalý reprezentační kapitán se vrátil do národního mužstva po téměř pěti letech a v první půli plnil roli jediného defenzivního záložníka. Koubkovi tah se základní sestavou příliš nevyšel a Irové v úvodu nečekaně diktovali tempo.

V sedmé minutě z hranice vápna napřáhl Collins a tečovanou střelou napálil břevno. Po následném rohu pak irský kapitán hlavičkoval v dobré pozici kousek vedle. Hosté byli nadále aktivnější a zanedlouho už otevřeli skóre.

Videorozhodčí se po více než minutě hry vrátil na opačné straně k souboji Daridy s Collinsem ve vápně a hlavní sudí Nyberg u monitoru posoudil kopnutí českého záložníka do soupeře jako faul. Penaltu v 19. minutě proměnil Parrott, i když brankář Kovář vystihl směr střely.

Čtyřiadvacetiletý útočník dal šestý irský gól po sobě, v listopadu zařídil výhry 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku. Před pár dny Parrott hned třikrát skóroval za Alkmaar ve dvojzápase osmifinále Konferenční ligy proti Spartě.

Ve 23. minutě bylo s Čechy ještě hůře. O'Shea vrátil centr na zadní tyč hlavou do malého vápna, domácí Coufal trefil tyč vlastní branky a po nešťastném odrazu od gólmana Kováře se balon dostal pár centimetrů za čáru.

O chvíli později favorit semifinále snížil. Levý bek ve vápně zatáhl kapitána Krejčího a sudí nařídil penaltu i na opačné straně. Schick pokutový kop s přehledem proměnil, nejlepší střelec současného týmu si připsal 25. gól v reprezentačním "áčku".

Pak se hra uklidnila a do pauzy už žádné z mužstev výraznější možnost nemělo. Koubek na nepřesvědčivý výkon zareagoval po poločase dvojitým střídáním, místo Daridy s Holešem naskočili Souček s Chaloupkem.

Domácí přidali, v 52. minutě Krejčího hlavičku raději vytáhl na roh gólman Kelleher. O necelé dvě minuty později měli blízko k pojišťující trefě Irové, Molumby za vápnem napálil odražený míč a Kováře zachránila tyč.

Český brankář se pak blýskl proti Parrottově hlavičce po dlouhém autu. Domácí se navzdory převaze těžko dostávali do šancí, v 86. minutě je ale spasil nový kapitán. Krejčí si naskočil na centr z přímého kopu od rohového praporku v podání střídajícího Sadílka a hlavičkou zády k brance srovnal. V reprezentačním "áčku" skóroval počtvrté.

Krejčí mohl v posledních sekundách čtyřminutového nastavení dokonce rozhodnout, volný na zadní tyči ale z voleje špatně trefil balon. Stejně jako před čtyřmi lety při prohře Švédsku tak národní tým dotáhl semifinále play off do prodloužení, na domácí půdě si ho zahrál poprvé v samostatné historii.

V 98. minutě nabíhající Souček ve vápně z voleje přestřelil, poté se domácí po Schickově ráně dožadovali penalty, ale balon trefil hostujícího hráče do ruky ještě těsně před vápnem. Další větší šanci už vyprodaný Eden neviděl a o postupujícím tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel.

Když ve třetí sérii neproměnil střídající Chytil, zdálo se, že k finále míří Irové. Azaz a Browne však ve čtvrté a páté sérii selhali a Kliment pak definitivně rozhodl. Na rozdíl od semifinále play off před čtyřmi lety tak český tým uspěl a udělal úvodní krok na cestě za druhou účastí na mistrovství světa od rozdělení federace a první po 20 letech. Národní celek doma již posedmnácté za sebou neprohrál.

Tagy:
svět Irsko fotbal kvalifikace semifinále play-off ČR sport
Zdroje:
ČTK

Nejnovější články