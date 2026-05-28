Čeští hokejisté nestačili ve čtvrtfinále na Finy, prohráli 1:4 a na MS končí
28. 5. 2026 – 20:07 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil.
Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.
Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna, reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grossem.
Vítězové se mezi nejlepší kvarteto dostali na MS poprvé od triumfu v domácím prostředí v roce 2022. Od té doby ztroskotali třikrát po sobě ve čtvrtfinále.
Češi nakonec nastoupili do klíčového duelu s uzdraveným Kořenářem v brance. První třetina se jim ale vůbec nepovedla. Ačkoliv ji prohráli na střely mezi tyčky jen 7:8, hrálo se prakticky jen na Kořenářovu branku.
S úvodním pokusem finského kapitána Barkova si ještě Kořenář poradil. V osmé minutě ale ztratil při snaze vyvézt kotouč rovnováhu Ticháček a Puljujärvi při přečíslení dvou na jednoho proti Voženílkovi nabil Manninenovi, pro kterému neměl český gólman šanci zasáhnout.
České hokejisty to neprobudilo. Finové měli další příležitosti a zvýšili v 15. minutě. Hämeenaho pálil z pravého křídla, Kořenář vyrazil puk na střed hřiště přímo před Lundella, který pohotovou dorážkou přidal druhý zásah Finů.
Na začátku druhé části se do zajímavé šance dostal Kempný, gólman Annunen ale zasáhl. Velmi jednoduše se jen o chvilku později dostali Finové do přečíslení dvou na osamoceného Cibulku a Helenius po přihrávce Barkova upravil už na 3:0.
Odpovědět mohl Flek, jenže gól nedal. Velkou příležitostí k oživení českých nadějí byla v polovině utkání přes minutu a půl dlouhá přesilovka pět na tři, kterou zužitkoval parádní ranou z kruhu Hronek. Jenže to bylo ze strany českého týmu všechno. Černoch v 37. minutě neuspěl z dorážky.
Do třetí třetiny vstoupili Češi aktivně. Chybělo málo, aby Hronkovo nahození tečoval mimo Annunenův dosah Voženílek. Ve 45. minutě pálil z kruhu Cibulka a finského gólmana zachránila horní tyčka. Jen o chvilku později zazvonila branková konstrukce znovu po Tomáškově tečovaném pokusu.
V 53. minutě při Sedlákově vyloučení přečkal Rulíkův výběr obrovský závar před Kořenářovým brankovištěm i další možnosti Finů. Nakonec to ale nebylo nic platné, protože postup Finů zpečetil Hämeenaho.