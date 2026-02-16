Čeští hokejisté se utkají v úterním play off na olympijských hrách s Dány
16. 2. 2026 – 8:45 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C.
Výhru Dánů pojistil Nick Olesen v čase 57:38 při power play do prázdné branky. Útočník Českých Budějovic si připsal tři body za dvě branky a jednu asistencí.
"Nebyl jsem si jistý, že se trefím. Jen jsem se otočil a vystřelil. Ale mám docela dobrou představu o tom, kde branka je," řekl s úsměvem webu Mezinárodní hokejové federace Olesen, který se trefil z levého rohu vlastního obranného pásma.
Lotyši riskli hru bez brankáře v naději na možný posun na druhou pozici. Místo toho ale přišli o šanci být v případě prohry Němců v základní hrací době třetí a skončili poslední. V předkole play off je čeká Švédsko.
Olsen už po 23 sekundách usměrnil za Šilovse Aagaardovu přihrávku a vyrovnal se s nejrychlejší brankou turnaje Němci Leonu Draisatlovi, který takto brzy ve čtvrtek otevřel skóre proti Dánsku. V 5. minutě se opět radovali Dánové. Při Tralmaksově vyloučení se dostal k dorážce Aagaard a prostřelil gólmana Pittsburghu pod vyrážečku.
V čase 16:28 už měl semifinalista loňského mistrovství světa tříbrankový náskok. Střela Markuse Lauridsena se od brusle Brokstranda, který byl před brankovištěm bez hokejky, odrazila k Ehlersovi a ten zamířil do odkryté branky. Lotyši se vrátili do hry 16 sekund před koncem první třetiny, kdy Andersena překonal přes clonu od modré čáry Zile.
Ve 27. minutě už Lotyši snížili na rozdíl jediné branky. Zile z levé strany našel u protější tyče Tralmakse a ten snadno skóroval. Při Ellerově vyloučení minul branku z dorážky Cibulskis a promarnil šanci na vyrovnání. V závěru druhé třetiny při Balinskisově pobytu na trestné lavici mohl nejdříve zvýšit Markus Laudridsen. V oslabení měl po Krastenbergsově přihrávce možnost Blugers.
V úvodu závěrečného dějství se nepodařilo smazat ztrátu ani Tralmaksovi, který trefil tyč. Další příležitosti Lotyšů měli Dzierkals a Jaks. Třebaže měli za stavu 2:3 Lotyši lepší bilanci v případné minitabulce zápasů při shodě bodů i s Německem, sáhli k power play. V ní pečetil výsledek do prázdné branky Olesen.
"Vždycky je těžké hrát dva zápasy za dva dny. Včera jsme do toho dali hodně. V první třetině, nebo prvních patnáct minut, jsme to nebyli my. Stálo nás to zápas," litoval lotyšský brankář Arturs Šilovs.