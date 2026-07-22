Chelsea udělala z Rogerse nejdražšího britského fotbalistu
22. 7. 2026 – 10:39 | Sport | Jasmína Krásná
Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea.
Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.
"Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval," řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.
Rogers za Aston Villu v minulé sezoně odehrál 55 soutěžních zápasů a dal 14 branek a přidal 12 asistencí. V Premier League týmu pomohl ke čtvrtému místu a vyhrál s ním Evropskou ligu.
S reprezentací se Rogers představil na nedávném mistrovství světa, kde Anglie obsadila třetí místo. Bývalý hráč Middlesbrough za národní tým dosud odehrál 22 utkání a dal jednu branku.
Rogers o jeden milion vylepšil britský rekord, který od začátku července patřil Elliotu Andersonovi po přestupu z Nottinghamu do Manchesteru City. Před tím bylo maximem 115 milionů, které Real Madrid v roce 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.