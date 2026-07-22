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Chelsea udělala z Rogerse nejdražšího britského fotbalistu

22. 7. 2026 – 10:39 | Sport | Jasmína Krásná

Chelsea udělala z Rogerse nejdražšího britského fotbalistu
zdroj: Profimedia
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Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea.

Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.

"Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval," řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.

Rogers za Aston Villu v minulé sezoně odehrál 55 soutěžních zápasů a dal 14 branek a přidal 12 asistencí. V Premier League týmu pomohl ke čtvrtému místu a vyhrál s ním Evropskou ligu.

S reprezentací se Rogers představil na nedávném mistrovství světa, kde Anglie obsadila třetí místo. Bývalý hráč Middlesbrough za národní tým dosud odehrál 22 utkání a dal jednu branku.

Rogers o jeden milion vylepšil britský rekord, který od začátku července patřil Elliotu Andersonovi po přestupu z Nottinghamu do Manchesteru City. Před tím bylo maximem 115 milionů, které Real Madrid v roce 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.

Tagy:
Anglie fotbal Chelsea sport Rogers
Zdroje:
ČTK

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