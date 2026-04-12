Drama na Masters: McIlroy promrhal největší náskok v historii, finále bude rameno na rameni
12. 4. 2026 – 11:30 | Sport | Jiří Rilke
Třetí kolo turnaje Masters se neslo ve znamení divokého dramatu a velké stíhací jízdy.
Kdo by čekal, že když obhájce titulu z loňského roku, severoirský šampion Rory McIlroy přepsal historii a po 36 jamkách nejprestižnějšího turnaje Masters vytvořil největší náskok v historii, už jen v pohodě doplachtí k druhému zelenému saku v řadě, krutě by se spletl.
Jak totiž příznivci nejkrásnějšího sportu vědí, golf umí být neuvěřitelně nepředvídatelný a McIlroy se stal nejen prvním, kdo po dvou kolech vedl o šest ran, ale také prvním, kdo podobný náskok promrhal během pár jamek.
Celá smečka jeho pronásledovatelů totiž zařadila nejvyšší rychlostní stupeň a všichni začali sázet birdie za birdie. McIlroy se ale v ostrém kontrastu trápil, začal bogey hned na první jamce, které sice pak opravil birdie na trojce, ale pak už se jen držel v paru.
Začátek druhé devítky sice ozdobil druhým birdie, skóre pod par ale neudržel dlouho, protože hned na jedenáctce poslal rutinní příhru do vody a bylo z toho double bogey, které ho rozhodilo tak, že krutě netrefil green následující tříparové dvanáctky a hrál opět bogey. Následně se mu podařilo odmazat dvě rány s birdie 14 a 15, jenže pak ho, stejně jako po celý turnaj, opět zradil drive a z lesa zahrál bogey 17. Ve výsledku utrápených +1 za třetí soutěžní den.
Náskok, který si přinesl do třetího kola, byl monstrózní, a tak i dost nepovedený den neznamená ztrátu všech nadějí. Příjemná peřinka už je ale pryč a McIlroy je dělený první.
Jeho soupeřům se dařilo o poznání lépe. Cameron Young zahrál fenomenálních -7, ve výsledku -11 a před dnešním finále je to právě on, kdo s McIlroyem dělí vedení.
Nezklamal ani Sam Burns, který po kole za -4 skončil samostatně třetí se ztrátou pouhé jedné rány na lídry tabulky. Mimořádně zahrál i Shane Lowry, který nejenže s -4 za kolo zabral samostatné čtvrté místo, hlavně se také zapsal do historie, když na tříparové šestce zahrál eso, tedy z odpaliště rovnou do jamky.
Stal se tak vůbec prvním golfistou, který na Masters v kariéře zapsal dvě esa: Poprvé totiž napálil míček rovnou do jamky na tříparové šestnáctce v roce 2016.
Odepisovat nesmíme ani velkého favorita sázkařů: Scottie Scheffler byl po druhém kole v hloubi peletonu a nezdálo se, že by měl letos promluvit do dění na špici, jenže ve třetím kole podal životní výkon, nastřílel 65 ran, což se rovná -7 za turnaj a ztrátu čtyř ran na vedení. Už je to docela hodně, ale není to číslo, které by nešlo překonat.
Další historický zápis pak předvedl ještě Haotong Li, který sice v závěru trochu chyboval, i tak ale zahrál již třetí velmi dobré kolo, s celkovými -7 dělí sedmé místo právě s Schefflerem. Což je s přehledem nejvyšší příčka, kterou kdy na Masters obsadil jakýkoliv čínský golfista.
Finále se hraje dnes večer a na zelené sako může před prvním odpalem s klidem myslet jedenáct golfistů: McIlroy, Young, Burns, Lowry, Day, Rose, Scheffler, Li, Cantlay, Henley i Reed.
Bude to drama. Přímý přenos začíná na iVysílání ČT Sportu v 18:00.