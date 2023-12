Evropské poháry: Sparta zabojuje o postup, Slavia o první místo, Plzeň ho má jisté

Fotbalisté Sparty se dnes v závěrečném 6. kole Evropské ligy představí na hřišti Arisu Limassol a zápas na Kypru rozhodne o tom, zda obhájci českého titulu budou na jaře pokračovat ve vyřazovací části evropských pohárů. Situace ve skupině C je natolik vyrovnaná, že Pražané mohou obsadit jakékoli ze čtyř míst. Jistý postup má naproti tomu Slavia, která dnes bude jako lídr skupiny G hostit Servette Ženeva. Pokud udrží první místo, bude mít jisté osmifinále.

Sparta má situaci ve vlastních rukách a není závislá na výsledku souběžně hraného utkání mezi Betisem Sevilla a Glasgow Rangers. V případě vítězství čeká Letenské jarní play off Evropské ligy. Pokud by navíc Betis prohrál, ovládli by sparťané skupinu a prošli rovnou do osmifinále. Pokud v souboji dvou mistrů svých zemí Pražané remizují nebo prohrají o gól, přejdou z třetí pozice do nižší Evropské konferenční ligy. Při porážce minimálně o dvě branky skončí poslední a na jaře se v pohárech nepředstaví. Utkání začne ve 21:00.

Slavia vede tabulku o dva body před AS Řím, které bude hostit Šerif Tiraspol, a případné vítězství Pražanům bez ohledu na výsledek italského týmu vynese první místo. Servette už jistě skončí na třetí příčce, která znamená přesun do vyřazovacích bojů v nižší Evropské konferenční lize. Utkání začíná v 18:45.

Fotbalisté Plzně přivítají Astanu, skupinu EKL mohou zakončit bez ztráty bodu

Plzeňští fotbalisté dnešním domácím zápasem s Astanou uzavřou premiérové a mimořádně úspěšné vystoupení v základní části Evropské konferenční ligy. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka budou ve skupině C usilovat o šesté vítězství, čímž by ještě vylepšili český pohárový rekord. Utkání začne ve 21:00.

Letos začal třetí ročník Konferenční ligy, ale všech šest duelů ve skupině dokázal vyhrát pouze v minulé sezoně londýnský West Ham, který pak v pražském finále zdolal Fiorentinu 2:1. Plzeňští už po čtvrtém kole měli jistý postup do osmifinále z prvního místa, přesto před dvěma týdny i ve výrazně obměněné sestavě v Tiraně porazili kosovský Ballkani 1:0.

Západočeši v tomto ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace ještě neprohráli a zvítězili v 10 z 11 utkání. V pěti domácích pohárových duelech ještě neinkasovali. Viktoria má s jedním obdrženým gólem nejlepší defenzivu hlavní fáze soutěže.