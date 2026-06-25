Experti nechápali, proč trenér Koubek jako prvního vystřídal Višinského
25. 6. 2026 – 11:40 | Sport | Jasmína Krásná
Experti ve studiu ČT sport nechápali, proč trenér Miroslav Koubek v utkání s Mexikem jako prvního vystřídal debutanta na mistrovství světa Denise Višinského.
Kouč uvedl, že křídelníkovi Plzně došly síly. Hráč ovšem tvrdil, že se cítil dobře a mohl ještě mužstvu pomoct. Porážka 0:3 zpečetila konec českého týmu již po skupinové fázi šampionátu.
Kouč se po remíze s Jihoafrickou republikou ve druhém utkání ve skupině rozhodl ke třem změnám v základní sestavě. Vrátil do ní Pavla Šulce a poprvé na turnaji nasadil Višinského a Davida Douděru.
Višinský byl v prvním poločase z českého týmu nejaktivnější v zakončení. Ze slibné pozice zamířil těsně vedle, jednou si proti Mexičanům troufl i na Zidaneho kličku. Proto bylo překvapivé, že právě Višinského trenér jako prvního v 56. minutě vystřídal. "Trochu mu došly síly," vysvětlil Koubek. Hráč ale v televizním rozhovoru tvrdil, že se stále cítil dobře. "To je pro mě nová informace. Já dostal informaci, lapidárně řečeno, že toho má dost," uvedl kouč na tiskové konferenci.
"Hlava mi nebere, proč šel Višinský dolů tak brzy. Byla to škoda pro náš tým," řekl ve studiu bývalý reprezentant Ondřej Čelůstka.
"Překvapilo mě, že Višinský odstoupil jako první. Upřímně, jedno dvě střídání jsem čekal již o poločase. A jako prvního bych vystřídal nejspíš Douděru, který mi přišel z defenzivní linie nejslabší," uvedl trenér Miroslav Soukup, který u reprezentace během angažmá Ivana Haška působil jako analytik.
Podle expertů nenašel Koubek během turnaje ani jednou ideální složení týmu. "Ve druhém utkání to bylo pět změn. Když vezmeme v úvahu, že se Hložek posunul na hrot, měli jsme dnes vlastně čtyři úplně nové posty. Rovnou do vody byli hozeni dva debutanti, co na šampionátu ještě neodehráli ani minutu. Dělá to na mě dojem, že pořád něco hledáme a zkoušíme. Za mě na to na mistrovství světa není místo," řekl už před výkopem v dějišti utkání bývalý reprezentant Karel Poborský.
"Sestava pro mě byla překvapením. Nečekal jsem třeba Višinského nebo Douděru. Opíral bych se spíš o kluky, co zvládali klíčové zápasy a těžké chvíle, třeba Součka nebo Schicka," poznamenal Čelůstka.
Až za stavu 0:2 přešel Koubek na rozestavení se čtyřmi obránci, které podle řady odborníků svědčí národnímu týmu lépe. "S wingbeky nám to nefunguje. Nevytvořili v prvních dvou zápasech ani jednu gólovou šanci, což je špatná vizitka. Jsou to spíš pátí obránci," mínil Poborský.
"Přepnout do čtverky by asi bylo po baráži a dvou zápasech na šampionátu těžké, ale smysl by to nejspíš mělo," řekl Čelůstka.