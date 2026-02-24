Extraliga míří do finiše, v boji o čtyřku Liberec hostí Spartu, Plzeň vyzve Vary
24. 2. 2026 – 17:30 | Sport | Jasmína Krásná
Napínavý finiš čeká v závěrečné rovince kluby hokejové extraligy.
Před jejími účastníky je po olympijské pauze posledních pět kol základní části, v nichž se rozhodne o vítězi, dalších třech čtvrtfinalistech play off i osmi účastnících předkola. Středeční 48. kolo nabídne tři velké šlágry. Čtvrtý Liberec přivítá sedmou Spartu, v západočeském derby změří síly třetí Plzeň s druhými Karlovými Vary a poslední repríza loňského finále v rámci základní části se odehraje v Pardubicích, kam zavítá Brno. Důležité body ale budou v banku na všech šesti stadionech.
Liberec si přípravu na závěr dlouhodobé fáze zpestřil přípravným zápasem, v němž ve čtvrtek porazil Drážďany 3:1. "Utkání splnilo, co jsme chtěli. Hráči si zase osahali herní situace, v nichž teď více jak dva týdny nebyli. Věříme, že nám to pomůže při tom návratu do extraligového kolotoče," uvedl pro klubový web asistent trenéra David Kočí. Bílý Tygři nemohou ve zbytku ročníku využít útočníka Tomáše Filippiho, jenž podstoupil operaci vyhřezlé ploténky.
Sparta už má za sebou nedělní dohrávku 34. kola, v níž po obratu dobyla led Mladé Boleslavi. Výhrou 3:2 se Pražané přiblížili Liberci na čtyři body. "Bojujeme o první čtyřku, budeme se snažit se tam protlačit. Samozřejmě to honíme, což není úplně ideální. Bohužel jsme si to v průběhu sezony pokazili. Máme ještě tři zápasy venku a dva doma a těžké soupeře. A hodně těžké to bude i v Liberci," řekl útočník Michal Řepík.
Stejně jako Liberec má na kontě 81 bodů také Plzeň. A jen o jeden více nastřádaly Karlovy Vary, které Indiáni nyní přivítají. "Vím, že jsme třetí, ale kolik má kdo bodů, to neřeším. Každý zápas musíme hrát naplno bez ohledu na soupeře, je úplně jedno, zda hrajeme proti Spartě nebo Vítkovicím. Je to v našich rukách. V těch pěti zápasech chceme uhrát tolik, aby nám to stačilo na první čtyřku. Každý zápas je pro nás důležitý, vlčáků na první čtyřku je hodně," prohlásil plzeňský kouč Josef Jandač.
Karlovarští vyhráli posledních pět duelů a bodovali už devětkrát v řadě, z toho sedm zápasů dotáhli do vítězného konce. Ve čtvrtečním přípravném utkání ale prohráli v Kladně 1:4. "Víme alespoň, co máme zlepšit. Trénujeme tvrdě každý den, všichni do toho dávají všechno a věřím, že budeme na restart extraligy připravení. Cíl je jasný - udělat první čtyřku," uvedl útočník Robin Sapoušek.
Vedoucí Pardubice jsou blízko čtvrtfinálové jistotě a na dosah mají i Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Na Karlovy Vary mají k dobru sedm bodů. Dynamo v polovině února uspořádalo Hockeytown Cup, nejprve porazilo Straubing 3:2 a ve finále podlehlo 4:5 v prodloužení Bernu. "Nemyslím, že by měl někdo z extraligy srovnání s takovými soupeři. Věřím, že jsme dobře připravení," pochvaloval si brankář Roman Will.
Kometa slavila na konci minulé sezony, v tí aktuální ale uhrála s finálovým sokem dosud jen bod. Do první čtyřky to mají Brňané daleko, touží ale uhájit výhodu domácího prostředí pro předkolo. "Všechny týmy budou mít plno elánu, energie, takže čekám, že se bude hrát hokej ve vysokém tempu. Hned v prvním utkání nás čekají Pardubice, takže vlastně taková prověrka, jak na tom jsme. Pro předkolo bude důležité, abychom začínali doma," zdůraznil útočník olympijského výběru Jakub Flek.
Kladno dlouhodobě balancuje na hraně předkola a 13. místa, potřebuje nutně sbírat body, aby mu neskončila sezona předčasně. Oceláře už Středočeši v sezoně porazili, když v polovině listopadu vyhráli doma 5:3. "Věříme, že jsme dobře připraveni. Náš cíl je jasný - postoupit do play off," řekl sportovní ředitel a také současný šéf střídačky Rytířů Tomáš Plekanec.
Třinec má jen tříbodové manko na Liberec a Plzeň. Venku ale pětkrát za sebou prohrál. "Čeká nás utkání téměř po měsíci a všichni se už těšíme. V Kladně na malém ledě to bude zápas plný osobních soubojů. Musíme soupeře v osobních soubojích předčít a být silní v předbrankovém prostoru. Rozhodovat budou speciální týmy," uvedl asistent trenéra Jiří Raszka.
Hodně podobné kulisy bude mít i zápas v Hradci Králové, kde se představí Vítkovice, jen v opačném gardu. O čtyřku bojují domácí, na kontě mají stejně bodů jako Třinec (78). Ostravané, jimž se podařilo vyhrát jediný z posledních devíti zápasů, naproti tomu usilují o jistotu účasti v předkole. Proti Mountfieldu už deset zápasů neuhráli ani bod.
Jistotu účasti ve vyřazovacích bojích zdaleka ještě nemají ani České Budějovice. Motoru se před olympijskou pauzou vůbec nedařilo a posledních šest zápasů prohrál. Se stejnou sérií dorazí na jih Čech i poslední Litvínov, který během ní navíc nezískal ani bod, zatímco domácí dva. Severočeši už ale na svém postavení nemohou nic změnit a připravují se na baráž.
Předehrávka mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí je na programu dnes.