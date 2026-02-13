Fantastický Metoděj Jílek získal zlatou olympijskou mediali na rychlobruslařské trati na 10 000 m!

Na dlouhé trati, která prověří nejen fyzickou připravenost, ale především psychickou odolnost, předvedl výkon hodný šampiona. Od úvodních kol držel vysoké tempo, nenechal se rozhodit mezičasy soupeřů a v závěru dokázal ještě zrychlit. Když projel cílem, bylo jasné, že soupeři budou mít co dělat, aby jeho čas překonali. A nepřekonali.
Druhá medaile, druhý zápis do historie
Pro Jílka je to už druhá medaile z těchto olympijských her – a ve věku 19 let jde o naprosto výjimečný počin. Málokdy se stává, aby tak mladý závodník dokázal na nejnáročnější vytrvalecké trati porazit zkušené specialisty, kteří mají za sebou desítky velkých závodů.
Milán se tak pro české rychlobruslení stává místem zrození nové hvězdy.
Fantastický zlatý Metoděj Jílekzdroj:
Profimedia
Souboj generací
Finále přineslo symbolický obraz střetu mládí a zkušenosti. Na třetím místě totiž dojel čtyřicetiletý nizozemský matador Jorrit Bergsma, legenda dlouhých tratí a olympijský vítěz z minulosti. Zatímco Bergsma předváděl precizní, ekonomickou jízdu podpořenou roky praxe, Jílek sázel na dravost, odvahu a nekompromisní tempo.
Na druhém místě skončil také mladý polský závodník Vladimir Semirunnij, který se s českým šampionem dlouho držel ve vyrovnaném souboji a až do posledních kol držel naději na zlato. I jeho výkon podtrhl, že v Miláně se psal příběh nové generace rychlobruslařů.
Právě tahle konfrontace dvou generací dala závodu mimořádný náboj. Mladík, který by věkově mohl být synem svého soupeře, nakonec vystoupal na nejvyšší stupeň.
Fantastický zlatý Metoděj Jílekzdroj:
Profimedia
Nová kapitola českého rychlobruslení
Zlatá medaile na 10 000 metrů patří mezi nejcennější úspěchy, jakých lze v rychlobruslení dosáhnout. Je to disciplína tradice, historie a obrovské konkurence, v níž dominují zejména Nizozemci. O to větší váhu má Jílkův triumf.
Devatenáctiletý talent dnes ukázal, že budoucnost českého rychlobruslení je v dobrých rukou. A pokud už teď dokáže sbírat olympijské medaile, kdo ví, kam až může jeho kariéra sahat.
Milán dnes patřil jemu. 🥇
Absolutní vyčerpání a radost po dojetí trati Metoděj Jílekzdroj:
Profimedia