Finové pomohli slovenským hokejistům do čtvrtfinále olympijského turnaje
14. 2. 2026 – 19:56 | Sport | Jasmína Krásná
Slovenští hokejisté jsou po Kanadě druhým čtvrtfinalistou olympijského turnaje v Miláně.
K prvnímu místu v základní skupině B jim po dnešní porážce 3:5 se Švédy pomohla výhra Finů nad domácími Italy 11:0.
Svěřenci kouče Vladimíra Országha díky snížení Dalibora Dvorského přesilovkovým zásahem v čase 59:21 sebrali takřka jistý postup Švédům. Slováci, Švédové i Finové zakončili skupinu se šestibodovým ziskem, slovenský tým měl však i díky úvodní výhře 4:1 nad Finskem v minitabulce nejlepší skóre.
Čtvrtfinále pod pěti kruhy si Slováci zahrají popáté. Před čtyřmi lety v Pekingu získali bronz, první olympijskou medailí od rozdělení Československa.
Finové si díky vyrovnanému skóre z minitabulky, jehož dosáhli vítězstvím 4:1 nad Švédy, zajistili druhé místo. S ohledem na vývoj dalších dvou skupin mají velkou šanci, že budou nejlepším týmem ze druhých míst a do čtvrtfinále postoupí přímo.
Švédové, kteří byli před turnajem považováni za třetího největšího favorita na zlato za Kanadou a USA, skončili ve skupině až třetí a čeká je předkolo.