Fotbalista Vorlický bude na jaře ze Slavie hostovat v druholigové Zbrojovce Brno
8. 1. 2026 – 17:20 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalista Lukáš Vorlický posílil na půlroční hostování bez opce z pražské Slavie lídra druhé ligy Zbrojovku Brno.
Kluby o tom informovaly na svých webech. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník je odchovancem Zbrojovky, které má pomoci k návratu do nejvyšší soutěže a sám získat větší zápasové vytížení.
Vorlický působil od 15 let v mládežnické akademii Atalanty Bergamo. V Itálii ho opakovaně trápily problémy s kolenem, kvůli němuž podstoupil během kariéry už čtyři operace. Za Atalantu si připsal tři starty v Serii A.
V únoru 2024 přestoupil do Slavie, za kterou i kvůli dalším zdravotním komplikacím odehrál jen 15 soutěžních zápasů. V minulé sezoně získal s vršovickým celkem titul, v aktuálním ročníku se nevešel na soupisku pro Ligu mistrů, v níž se Slavia v říjnu představila v Bergamu.
"Lukáš je skvělý hráč a fotbalista. Je potřeba, aby hrál, protože byl strašně dlouho mimo. Musí nabrat kondici a tady bohužel není možné mu teď tolik prostoru dát. Držíme mu všichni palce. Je to na něm. Všichni víme, že to je pan fotbalista," řekl asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.
Zbrojovka přezimuje na prvním místě s pětibodovým náskokem na Táborsko. "Zbrojovka Brno pro mě odmalička znamenala hrdost a sílu. Vnímám, že klub má velké ambice, a uvědomuji si odpovědnost vůči všem fanouškům. Udělám maximum pro to, aby byly na konci sezony obě strany spokojené," prohlásil Vorlický.
V Brně si od něj hodně slibují. "Lukáš Vorlický je v ofenzivní fázi velmi nadstandardní hráč, který má schopnost rozhodovat zápasy. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a věříme, že bude pro tým velkým přínosem. Zároveň jde o hráče, jenž v Brně fotbalově vyrůstal. Je to zbrojovák, který má ke klubu dlouhodobě pozitivní vztah," uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.