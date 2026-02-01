Fotbalisté Barcelony porazili Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce
1. 2. 2026 – 0:30 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce.
Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo porazilo Gironu 1:0 a zvítězilo poprvé od 30. září po sérii 14 zápasů bez výhry. Villarreal remizoval na hřišti Pamplony 2:2 a na výhru čeká už tři kola. Na Barcelonu ztrácí ze čtvrtého místa 13 bodů.
Barcelonská hvězda Yamal poslal lídra do vedení už v šesté minutě, když si naběhl na Olmovu průnikovou přihrávku, obešel gólmana Peňu a zavěsil do prázdné branky. Elche sice po půl hodině hry srovnalo krok zásluhou Rodrígueze, ale hosté znovu udeřili ještě před pauzou. Dvanáctou ligovou trefu jim vrátil vedení nejlepší týmový střelec Torres.
Svěřenci Hansiho Flicka diktovali tempo zápasu také po změně stran. V 72. minutě zvýšil střídající Rashford už na 3:1 a stal se šestým hráčem Barcelony, který v této sezoně nasázel už deset soutěžních branek. Více takových střelců žádný tým v pěti nejlepších evropských soutěžích nemá.
O výhře Ovieda rozhodl jediným gólem v 75. minutě Maročan Šájrá, jenž byl na konci rychlé akce vedené po levém křídle. Girona po remíze 1:1 s Getafe ztratila s dalším outsiderem, v tabulce je na 11. místě a na evropské poháry ztrácí sedm bodů. Real zůstal na posledním místě šest bodů od příček zaručujících záchranu. Sedmnácté Getafe má navíc zápas k dobru.
Villarreal v 17. minutě vedl po penaltě Morena, ale z náskoku se radoval jen tři minuty. Pamplona srovnala krok zásluhou Muňoze. Domácí navíc v nastavení prvního poločasu skóre otočili 10. ligovou trefou Budimira. "Žlutá ponorka" se ve druhém dějství zmohla už jen na vyrovnávací gól, o nějž se znovu postaral Moreno. Osasuna ztratila po dvou vítězstvích a v tabulce jí patří deváté místo.
Atlético Madrid hrálo na hřišti Levante bez branek. Na čelo nově ztrácí už deset bodů. Levante je předposlední a na místa zaručující záchranu ztrácí čtyři body.