Fotbalisté domácího Mexika porazili Ekvádor 2:0 a postoupili do osmifinále MS
1. 7. 2026 – 8:26 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2:0 a postoupili do osmifinále.
Navázali na povedenou základní část, v prvním poločase skórovali Julián Quiňones a Raúl Jiménez. V nastavení druhého poločasu byl za zakrytí úst vyloučen Ekvádorec Piero Hincapié. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie - Kongo, hrát se bude v pondělí od 02:00 SELČ znovu v Mexiku.
Zápas začal kvůli silné bouřce a dešti s hodinovým zpožděním. Přemožitel českého týmu ve skupině A, kterou Mexiko vyhrálo s plným bodovým ziskem a bez inkasovaného gólu, se na Aztéckém stadionu dočkal první výhry v play off MS od roku 1986. Tehdy rovněž coby hostitel prošel do čtvrtfinále a vyrovnal tím své maximum. Ekvádorcům se nepodařilo navázat na vítězství nad Německem.
Dalšími dosud známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay, Brazílie, Norsko a Francie.
Ekvádorská federace si oficiálně stěžovala na hluk v blízkosti hotelu před zápasem proti Mexiku. Asi tisícovka domácích fanoušků večer uspořádala v hlavním městě slavnost, při níž hrála hlasitá hudba, lidé měli s sebou řehtačky, hrnce a další hlučné nástroje. Rozehnala je až policie.
Ekvádor se hned od začátku dostal pod velký tlak a domácí se tlačili do šancí. V 22. minutě se ujali vedení, když Alvarado vyslal pasem za obranu na zteč Quiňonese a útočník si tvrdou ránou z hranice šestnáctky pod břevno připsal třetí gól na turnaji. Quiňones pak asistoval při druhé brance. Vrátil míč Jiménezovi a také útočník Fulhamu se trefil přesně pod horní tyč. Na šampionátu skóroval podruhé.
Také soupeř dokázal postupně zahrozit, brankář Rangel však i nadále držel čisté konto Mexika na celém turnaji.
Ekvádor o poločase dvakrát vystřídal a na hřiště se dostal i bývalý hráč pražské Sparty Preciado. Jeho tým se zlepšil, narážel však na soustředěnou obranu Mexičanů. Jejich náskok naopak mohl navýšit po rohu hlavičkující Montes.
V závěru už Ekvádorce přemohla frustrace, což dokumentoval Hincapié. Obránce Arsenalu se po zavedení nového pravidla stal druhým hráčem, který byl na MS vyloučen za zakrytí úst při hádce se soupeřem.
Mexičané po 40 letech vyhráli na světovém šampionátu duel vyřazovací části, od vítězství nad Bulharskem v roce 1986 sedmkrát ztroskotali v osmifinále. Letos při rozšíření počtu účastníků na 48 zemí jedno kolo play off přibylo.