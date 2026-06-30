Fotbalisté Německa na MS překvapivě vypadli s Paraguayí na penalty
30. 6. 2026 – 6:01 | Sport | Jasmína Krásná
Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole, Paraguayi podlehli na penalty 3:4.
Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1:1. Jihoamerický tým v závěru úvodního dějství poslal do vedení Julio Enciso, favorit odpověděl po změně stran zásluhou Kaie Havertze. V penaltovém rozstřelu neuspěli tři z šesti Němců, Paraguay využila až třetí mečbol, mezi 16 nejlepších zemí ji posunul stoper José Canale.
Výběr argentinského trenéra Gustava Alfara se v sobotním osmifinále ve Filadelfii utká s lepším z dvojice Francie - Švédsko, jejichž souboj je na programu v úterý od 23:00 SELČ. Paraguay si tuto fázi na světovém šampionátu zahraje popáté, dosud z ní prošla dál jen v jednom ze čtyř případů, a to v roce 2010. Tehdy si čtvrtfinálovou účastí vytvořila své maximum.
Němci se v play off MS představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou startech skončili už ve skupině.
Mužstvo kouče Juliana Nagelsmanna mělo od začátku drtivou převahu v držení míče, výraznější šanci si ale nevypracovalo a ve 42. minutě inkasovalo. Almirón uvolnil na pravé straně Galarzu, ten odcentroval do vápna a Enciso skákavou hlavičkou k šoku favorita otevřel skóre.
V 51. minutě mohlo být pro Německo ještě hůř, autor úvodní trefy se po nedůrazném bránění od kapitána Kimmicha dostal až před Neuera, jenže z bezprostřední blízkosti na něj nevyzrál.
Místo toho o tři minuty později Německo srovnalo. Wirtz nacentroval do šestnáctky a Havertz zády k brance jemně hlavou prodloužil míč přesně k tyči. Vítěz anglické ligy s Arsenalem se na turnaji trefil podruhé. Vzápětí mohl dokonat obrat střídající Goretzka, jeho střelu však zastavil stoper Canale. Neprosadil se znovu ani Havertz, proti jeho hlavičce zasáhl gólman Gill.
Ve třetím vyřazovacím utkání na letošním šampionátu dospěl poprvé zápas do prodloužení. Ani 30 minut navíc nepřineslo rozuzlení. Woltemadeho ránu z otočky zblokoval Gustavo Gómez a Tahův gól po rohu neplatil poté, co marocký rozhodčí Džajíd na základě opakovaných záběrů shledal, že Anton těsně předtím fauloval Gilla. Velkou šanci měl i Anton, po rohu však hlavičkoval pouze do Gillovy náruče.
Vítěze musely určit až penalty. Za Německo se netrefili Havertz a Woltemade, jelikož je vychytal Gill. Na konci čtvrté série mohl rozhodnout Sanabria, jenže zamířil mimo. Následně srovnal Amiri a další mečbol měl Balbuena, ale Neuer byl proti. Němce mohl poprvé v rozstřelu posunout do vedení Tah, který však přestřelil. Na druhé straně Canale už nezaváhal. Paraguayci tak Německu oplatili osmifinálovou prohru z roku 2002.