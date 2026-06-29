Fotbalisté Německa na MS proti Paraguayi po 12 letech vstoupí do vyřazovací fáze
29. 6. 2026 – 14:21 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Německa zápasem proti Paraguayi vstoupí na mistrovství světa po 12 letech do vyřazovací fáze.
Utkání v Bostonu má podle bookmakerů v evropském celku jednoho z největších favoritů úvodního kola play off, byť svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna na závěr skupiny podlehli jinému jihoamerickému soupeři Ekvádoru. Paraguay věří, že může překvapit a Němcům oplatit porážku z osmifinále šampionátu před 24 lety.
Čtyřnásobní mistři světa zasáhnou do vyřazovacích bojů poprvé po zlatu v roce 2014, na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadli už v základní části. Na probíhajícím šampionátu si Nagelsmannovi svěřenci zajistili postup už po dvou zápasech skupiny a výhrách 7:1 nad Curacaem a 2:1 nad Pobřežím slonoviny, závěrečný duel proti Ekvádoru jim pak nevyšel (1:2).
Němci na světových šampionátech už devět utkání po sobě nedokázali udržet čisté konto, naposledy se jim to povedlo ve vítězném finále před 12 lety proti Argentině. "Soupeřům nabízíme šance našimi zbytečnými ztrátami míče. Naštěstí ještě nic není ztraceno, proti Ekvádoru už jsme měli jistý postup," řekl německý kapitán Joshua Kimmich.
"Je nicméně jasné, že si nemůžeme dovolit další porážku. Nemůžeme si dovolit v každém utkání dostávat jeden dva góly. Když minimalizujeme ztráty míče, můžeme na turnaji porazit kohokoliv," dodal hráč Bayernu Mnichov.
Paraguay na úvod šampionátu utrpěla s domácími Američany debakl 1:4, pak ale výrazně zlepšila defenzivu. Navzdory dlouhému oslabení udolala Turecko 1:0 a na závěr skupiny remizovala v opatrném duelu s Austrálií bez branek. Jihoamerický celek pak čekal, zda se vejde mezi osmičku nejlepších mužstev z třetích míst, což se mu jako sedmému povedlo.
S Německem se Paraguay utká potřetí, v roce 2013 v divokém přípravném duelu v Kaiserslauternu remizovala 3:3, v červnu 2002 pak v osmifinále MS prohrála po boji 0:1. Pozdější finalista tehdy rozhodl až gólem v 88. minutě.
"Samozřejmě bude těžké vyřadit jednoho z hlavních favoritů celého mistrovství. Ale nic není nemožné. K zápasu přistoupíme s klidem, budeme se snažit hrát naši hru," řekl paraguayský trenér Gustavo Alfaro. "Vyřazovací fází teď začíná úplně jiný turnaj," doplnil třiašedesátiletý kouč. Na německé lavičce proti němu bude stát nejmladší trenér na šampionátu, teprve osmatřicetiletý Nagelsmann.
Zápas v Bostonu začne v pondělí ve 22:30 SELČ. Postupující se v osmifinále utká s vítězem duelu mezi aktuálně největším favoritem turnaje Francií a Švédskem.