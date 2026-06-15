Fotbalisté Nizozemska dvakrát vedli, nakonec na MS s Japonskem remizovali 2:2
15. 6. 2026 – 0:27 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou 2:2 s Japonskem.
Všechny branky padly po přestávce, Evropané dvakrát vedli. Na úvodní trefu Virgila van Dijka odpověděl Keito Nakamura, na gól Crysencia Summervillea zareagoval minutu před koncem řádné hrací doby Daiči Kamada. V druhém duelu skupiny F se dnes od 04:00 SELČ v Monterrey utká Švédsko s Tuniskem.
Nizozemci první zápas na MS prohráli pouze v roce 1938 s Československem (0:3 po prodloužení), od té doby drží sérii neporazitelnosti se sedmi výhrami a třemi remízami. Od roku 1994 jsou navíc ve skupinové fázi neporaženi už 17 zápasů (12 výher, pět remíz), což je nejdelší aktivní série ze všech týmů.
Hned v úvodu zápasu se v šestnáctce uvolnil Malen, tvrdě vystřelil a japonský brankář Suzuki si připsal první těžký zákrok. Asijský tým měl rychlý přechod do útoku, do zakončení se ale dlouho nedostával. Evropané byli nebezpečnější. Malen vybojoval rohový kop a po něm se dostal k hlavičce, nestačil ji však lépe umístit a gólman byl znovu na místě.
Japonci zahrozili až v závěru prvního poločasu. Nakamura z nadějné pozice vypálil těsně vedle levé tyče, Ueda z druhé strany trefil jen boční síť. Mezi tyče se do přestávky trefoval jen Malen na druhé straně, ani jeho třetí pokus ale Suzukiho nezaskočil.
Vstup do druhé půle vyšel Evropanům. Gravenberch odcentroval do šestnáctky a stoper Liverpoolu Van Dijk přesnou hlavičkou o pravou tyč otevřel skóre. Japonci však vzápětí svou první střelou mezi tyče vyrovnali, Nakamurovu ránu nešťastně tečoval do vlastní sítě Van Hecke.
Také podruhé pomohl Nizozemcům do vedení odraz míče o tyč. Tentokrát byl autorem Summerville technickou střelou, druhou asistenci v utkání si připsal Gravenberch. Japonci vyrovnali hodně šťastně, Ogawa hlavičkoval a Kamada bezděky také hlavou míč přizvedl mimo dosah brankáře Verbruggena.
"Oranje" v druhém utkání nastoupí v sobotu od 19:00 SELČ v Houstonu proti Švédsku, Japonci narazí v neděli od 06:00 SELČ v Monterrey na Tunisko.
Branky: 51. Van Dijk, 64. Summerville - 57. Nakamura, 89. Kamada. Rozhodčí: Elfath - Parker, Atkins - Villarreal (video, všichni USA). ŽK: Summerville, Depay, Van de Ven (všichni Niz.). Diváci: 69.285.
Sestavy:
Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - De Jong - Gravenberch (81. Aké), Reijnders (70. Q. Timber) - Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey). Trenér: Koeman.
Japonsko: Z. Suzuki - Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito - Doan (75. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura - Kubo (75. Ogawa), Maeda (66. D. Ito) - Ueda (84. Šiogai). Trenér: Morijasu.