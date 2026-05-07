Fotbalisté PSG hráli v Mnichově 1:1 a jsou znovu ve finále Ligy mistrů
7. 5. 2026 – 0:02 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Paris St.Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1:1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
Francouzský tým vyhrál před týdnem doma 5:4 a Ousmane Dembélé už ve třetí minutě jeho celkový náskok ještě zvýšil. Až v nastavení vyrovnal Harry Kane, ale to už na postupu hostů nic nezměnilo.
Pařížskému klubu se v Mnichově daří. Před pěti lety byl poslední, kdo tady Bayern v Lize mistrů pokořil, a loni na stejném stadionu deklasoval ve finále Inter Milán 5:0. Nejproduktivnější tým v soutěži má na kontě už 44 branek a jen jedna mu chybí ke střeleckému rekordu Barcelony ze sezony 1999/2000.
Brankář a kapitán Bayernu Manuel Neuer litoval, že vyrovnávací gól přišel až v závěru. "Dnes nám v útoku chyběl zabijácký instinkt. Takový, jaký měl soupeř v prvním zápase. Ale nakonec jsme přece jen měli šanci zápas vyhrát. Byli jsme blízko, ale gól přišel příliš pozdě," posteskl si Neuer.
Portugalský záložník Joao Neves měl důvod k oslavám. "Věděli jsme, co nás tady čeká a my umíme trpět. Můžeme být hrdí na to, jak daleko jsme znovu došli," řekl Neves.
Ve srovnání s prvním zápasem udělali trenéři jen po jedné změně. V domácí obraně nastoupil Rakušan Laimer místo Kanaďana Daviese, na druhé straně zraněného Maročana Hakimího nahradil Španěl Ruiz. Ale opakování střeleckého rekordu semifinále "milionářské" soutěže se diváci nedočkali.
Přitom úvod sliboval, že by to mohly být opět brankové hody. Domácí obraně utekl gruzínský útočník Kvaracchelija, našel Dembélého a majitel Zlatého míče se posedmé zapsal mezi střelce v tomto ročníku Ligy mistrů.
Bayern se hnal za vyrovnáním. Kolumbijský záložník Díaz, který na podzim dvěma góly rozhodl vzájemný zápas ve skupinové fázi, dvakrát zamotal hlavy pařížským zadákům a Francouz Olise jen těsně přestřelil. Ale ruský brankář Safonov musel poprvé zasáhnout až tři minuty před přestávkou při střele Musialy. Náskok hostů mohl být ještě větší, ale brankář Neuer vytáhl hlavičku Portugalce Nevese na roh.
Po změně stran tlak Bayernu sílil, střely přibývaly, ale skóre se dlouho neměnilo. Ani Angličan Kane, který dal gól v šesti po sobě jdoucích zápasech Ligy mistrů, se nemohl prosadit. Na druhé straně při brejcích do odkryté obrany musel třikrát zasáhnout Neuer a Doué ve výhodné pozici trefil jen boční síť.
Až ve čtvrté nastavené minutě srovnal Kane a byl to už jeho 14. gól v tomto ročníku. Ale Mbappého z Realu Madrid, který má na kontě ještě o jeden víc, už nedožene. Do finále postoupil Paris St. Germain a v něm se utká s Arsenalem. Loni v semifinále vyhrál oba vzájemné zápasy. Trenér Luis Enrique může dosáhnout už potřetí na nejcennější klubovou trofej, kterou získal v roce 2015 s Barcelonou a loni s PSG. Bayern ztroskotal v semifinále pošesté za sebou.