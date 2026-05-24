Fotbalisté Slavie před prázdným stadionem převzali pohár pro ligového mistra
24. 5. 2026 – 17:07 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie po závěrečném kole prvoligové sezony nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro ligového mistra.
Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Vedle týmu mohli při předávání poháru na trávník jen zaměstnanci klubu a rodinní příslušníci hráčů. Tisícovky fanoušků čekaly před branami Edenu na to, až zhruba po hodině od konce zápasu budou moci na stadion na společnou oslavu s mužstvem.
V Edenu se odehrál bizarní mistrovský ceremoniál. Po závěrečném hvizdu zápasu s Plzní, v němž Slavia před prázdným hledištěm zvítězila 3:0, organizátoři rychle postavili před hlavní tribunou improvizované pódium s velkým nápisem "Mistři Chance Liga 2025/26" a kolem něj bariéry. K čerstvým šampionům mohli kvůli disciplinárnímu trestu pouze rodinní příslušníci a zaměstnanci klubu v čele s majitelem Pavlem Tykačem a předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem.
Hráči a členové realizačního týmu oblékli "vítězná" trika na zádech s třiadvacítkou, symbolizující počet získaných ligových titulů, někteří měli také speciální kšiltovky. Stejné číslo zobrazovala i velká choreografie, kterou na prázdné podélné tribuně naproti té hlavní vytvořil domácí klub.
Hlasatel postupně cestou na pódium představil všechny členy mistrovského týmu, jako posledního hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského. Vzhledem k chybějícím fanouškům se neozýval žádný bouřlivý řev, ale pouze střídmý potlesk pár desítek přítomných.
Hráči si i tak slavnostní okamžiky viditelně užívali. Když výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta předal kapitánovi Janu Bořilovi pohár, byl na prázdném stadionu slyšet vítězný jásot mužstva. Ceremonii doplnily tradiční konfety, přímo na pódiu byli u převzetí trofeje i Tykač s Tvrdíkem.
Chvíli nato už organizátoři začali přestavovat prostranství na blížící se oslavu s fanoušky na hřišti. Slavia nakonec zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost pro dobrou věc. Příznivci, kteří si zakoupili vstupenku za 50 korun, se mohou přímo na trávníku setkat s týmem. Lístek si pořídily tisícovky lidí, výtěžek poputuje na podporu tří onkologických pacientů.
Slavia pyká za nedohrané derby, které před dvěma týdny v jeho závěru narušily stovky neukázněných fanoušků. Příznivci vběhli na trávník, napadli i několik hráčů soupeře a způsobili nedohrání duelu, který byl později zkontumován ve prospěch hostů. I tak červenobílí obhájili titul. Bez diváků před prázdným hledištěm zatím absolvovali dva domácí zápasy, další dva je v rámci disciplinárního trestu čekají na začátku příští sezony.