Fotbalisté Španělska porazili Peru 3:1, Yamal generálku na MS vynechal
9. 6. 2026 – 10:14 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Španělska v generálce na mistrovství světa porazili v mexické Pueble Peru 3:1.
Zranění Lamine Yamal, Nico Williams a Víctor Muňoz zápas vynechali a zůstali na tréninkové základně týmu v Tennessee. Jeden z největších favoritů šampionátu prodloužil sérii bez porážky na 10 zápasů, naposledy před rokem podlehl na penalty Portugalsku ve finále Ligy národů.
Španělé nastoupili v posledním přípravném utkání proti 53. týmu světového žebříčku, který se na mistrovství světa nekvalifikoval. Evropané rozhodli již v prvním poločase. Ve druhé minutě otevřel skóre Oyarzabal a po půlhodině náskok zdvojnásobil Pedri. Peruánský brankář Gallese si po přestávce dal vlastní gól a Vélez pak snižující brankou stanovil konečné skóre.
Trenér Luis de la Fuente uvedl, že Yamal, Williams a Muňoz by mohli být k dispozici pro úvodní utkání na mistrovství světa 15. června proti Kapverdám v Atlantě. Španělsko se ve skupině H utká ještě se Súdskou Arábií a Uruguayí.
Kouč uvítal další přesvědčivý výkon, ale bagatelizoval tvrzení, že Španělsko je velkým favoritem na titul. "Že jsme byli označeni za favorita, nám ještě nic nezaručuje. Máme důvěru v sebe a ve způsob, jakým hrajeme, ale existuje mnoho dalších národních týmů se stejnou kvalitou a schopnostmi jako my," řekl De la Fuente.
Yamal nehrál od 22. dubna kvůli problémům s levým stehenním svalem. Hvězda Barcelony se zranila při zahrávání penalty proti Vigu. Pokutový kop sice Yamal proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy má také další ofenzivní hvězda předloňského Eura Nico Williams z Bilbaa.