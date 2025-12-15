Fotbalisté Sparty doma remizovali s Libercem 2:2 a na Slavii ztrácejí sedm bodů
15. 12. 2025 – 6:22 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty v utkání 19.ligového kola doma remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě tabulky o sedm bodů za vedoucí Slavií.
Slovan se v prvním poločase ujal vedení gólem Raimondse Krollise, Pražané vyrovnali po vlastním zásahu Angeho N'Guessana. Ve druhé půli se trefil střídající Lukáš Letenay, dělbu bodů zařídil další příchozí hráč z lavičky sparťan Jan Kuchta. Hosté dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.
Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Ve čtvrtek zvítězili v Konferenční lize v Craiově 2:1 a zajistili si postup do jarní vyřazovací fáze. Kvůli mlze se ale mužstvo vrátilo do Prahy až v pátek odpoledne. Liberec prohrál jediné z posledních 13 kol a je šestý.
Letenští na poslední chvíli měnili základní sestavu. Původně nominovaný Vydra se zranil při rozcvičce a nahradil ho Zelený. Český reprezentant si připsal 300. ligový start. Domácí začali aktivně, zpočátku jim však chyběla finální přihrávka. Až ve 20. minutě napřáhl Haraslín a Koubek jeho přesnou ránu k tyči vytěsnil na roh.
Sparta pak dlouhé minuty obehrávala pečlivě bránící řady soupeře a k pořádné šanci se nemohla propracovat. Slovan po ojedinělém výpadu udeřil hned z první střely na branku. Kayondo obral u postranní čáry o míč Preciada, přesně odcentroval a Krollis si přesnou přízemní trefou připsal pátý gól v ligové sezoně.
Pražané ještě do přestávky vyrovnali. Haraslínův rohový kop vyrazil Koubek jen před sebe, Mercado vypálil a díky teči hostujícího N'Guessana skóroval. Gól byl připsán jako vlastní libereckému obránci.
Sparta si ve druhém poločase vytvořila velký tlak. Haraslínovu ránu vykopl Kayondo z brankové čáry. Sörensenovu hlavičku bravurně chytil Koubek. Sparťan Kadeřábek pak nastoupil ke 100. startu v české lize.
Hosté se z druhé střely na branku i podruhé ujali vedení, když se trefil Letenay z otočky. Videorozhodčí ještě zkoumal předchozí hraní rukou, gól však platil. Střídající Mahmic mohl zvýšit po chybné přihrávce brankáře Vindahla, ale zdálky netrefil prázdnou branku.
O vyrovnání se postarali střídající hráči, Birmančevič odcentroval a Kuchta z malého vápna zaznamenal šestý gól v ligové sezoně. V nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen Kayondo, ale Liberec už cenný bod udržel. Severočeši venku v lize bodovali posedmé za sebou.