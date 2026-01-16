Dnes je pátek 16. ledna 2026., Svátek má Ctirad
16. 1. 2026 – 18:05 | Sport | Jasmína Krásná

Fotbalisté Sparty na úvod soustředění ve Španělsku nečekaně podlehli Malmö
zdroj: Profimedia
Fotbalistům Sparty nevyšel úvodní přípravný zápas na soustředění ve Španělsku, Pražané v Marbelle překvapivě podlehli Malmö 0:1.

Šestý celek uplynulé sezony švédské ligy rozhodl ve 13. minutě, druhý tým české nejvyšší soutěže se ve finální fázi trápil a neskóroval.

Dánský trenér Sparty Brian Priske opět nasadil do každého z poločasů jinou sestavu. Využít nemohl mladíka Ondřeje Penxu, osmnáctiletý záložník si při tréninku vážně poranil koleno a vrátil se do Česka.

Sparťané sice více drželi balon, proti účastníkovi Evropské ligy se jim ale hrubě nedařilo v ofenzivě. Jediný gól dal ve 13. minutě k zadní tyči Ekong. Zatímco vloni Sparta v přípravě porazila Malmö 3:1 a předtím ho vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů, tentokrát se střelecky prosadit nedokázala.

Letenští ve druhém utkání zimní přípravy nenavázali na vítězství 3:0 proti Ústí nad Labem ještě v domácích podmínkách. Další zápas na soustředění ve Španělsku odehrají ve čtvrtek proti Legii Varšava.

