Fotbalisté Sparty nečekaně vypadli v domácím poháru na penalty v Mladé Boleslavi
4. 3. 2026 – 0:49 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty překvapivě vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru v Mladé Boleslavi.
V normální hrací době ani v prodloužení branka nepadla, na penalty Pražané prohráli 2:4. Napodobili tak svého odvěkého městského rivala Slavii, která dnes rovněž na penalty neuspěla v Jablonci.
Středočeši trefili v utkání třikrát tyč, dvě branky jim překazil ofsajd. V rozstřelu ale všichni domácí exekutoři nezaváhali, naopak Haraslín a Kairinen první dvě sparťanské penalty neproměnili.
Mladá Boleslav, která v lize bojuje o záchranu, je v semifinále domácího poháru po osmi letech. Naopak Letenští poprvé od stejného ročníku 2017/18 mezi nejlepší čtyřkou budou chybět. V minulých čtyřech sezonách pokaždé postoupili do finále. Stejně jako Slavii jim nevyšla generálka na nedělní ligové derby v Edenu, kde se pokusí snížit aktuální sedmibodovou ztrátu na lídra nejvyšší soutěže.
"Slabý výkon od nás. Nejen v 90 minutách, ale i v prodloužení. Špatný výkon jak v útoku, tak i v obraně, darovali jsme jim spoustu šancí. Vyřazení z domácího poháru je naprosto zasloužené," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Brian Priske.
"Trochu mě mrzí, že jsme neměli větší štěstí, tři tyče jsou fakt dost. Je škoda, že jsme nevyhráli už v normální hrací době. Samozřejmě si ale hrozně vážíme toho, že jsme do semifinále postoupili," prohlásil domácí kouč Aleš Majer.
V 10. minutě sparťan Kuol protáhl Flodera. To byla ze strany favorita jediná střela na branka v prvním poločase. Naopak v závěru úvodního dějství se domácí mohli ujmout vedení. Brankář Surovčík vytáhl Langhamerovu střelu zpoza vápna a hned nato si poradil i s dorážkou Matouška. O chvíli později Langhamer nevyzrál na Surovčíka ani podruhé a Matoušek trefil tyč.
Pražané v průběhu druhého poločasu začali získávat územní převahu a kopali řadu rohů, jenže nejhorší obrana v ligové sezoně větší potíže neměla. Místo toho střídající Lehký napálil v 75. minutě tyč. Před vypršením normální hrací doby Lehkého střelu znovu zastavila tyč, Pech se už ale z dorážky prosadil. Velkou radost domácích však překazil ofsajd.
V prodloužení se po rohu prosadil Lehký, jenže i tentokrát šlo o ofsajd. V závěru prvního prodloužení střídající Haraslín těsně minul. Slovenský kapitán Sparty mohl rozhodnout, v samém závěru prodloužení ale Floder s obtížemi vytáhl jeho obstřel. Domácí gólman se zaskvěl i proti úvodním dvěma penaltám sparťanů, čímž výrazně přispěl k nečekanému postupu svého týmu do semifinále.
"Zklamání je to obrovské. Do zápasu jsme vstoupili špatně a pak už se to s námi táhlo. Určitě to nebylo dobré, Boleslav nás přehrávala v určitých fázích. Během zápasu jsme měli i štěstí, že trefovali tyčky. Penalty jsou loterie. V nich to bohužel nevyšlo," prohlásil sparťan Patrik Vydra.
Mladá Boleslav zdolala Spartu po šesti soutěžních zápasech, v tomto ligovém ročníku s ní oba duely prohrála o gól. Také v listopadovém osmifinále postoupila po penaltách, a to na hřišti jiného pražského celku Bohemians 1905.