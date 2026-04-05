Fotbalisté Sparty porazili Karvinou 2:0 a odskočili třetí Plzni na osm bodů
5. 4. 2026 – 23:06 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty v 28.ligovém kole porazili Karvinou 2:0.
Letenští na druhém místě tabulky nadále ztrácejí na vedoucí Slavii 10 bodů, třetí Plzni odskočili na osm bodů. V prvním poločase skóroval Oliver Sonne, po přestávce přidal pojistku John Mercado. Osmí Slezané v úvodním zápase po vypuknutí korupční aféry nezlomili jarní krizi, v novém kalendářním roce získali z osmi kol jediný bod.
Pražané oplatili soupeři podzimní porážku 1:2. Sparta prohrála čtyři z předchozích pěti soutěžních zápasů, v lize ale bodovala podeváté z posledních 10 kol. Karviná minule v nejvyšší soutěži na jaře po sérii šesti porážek poprvé bodovala, na remízu z Olomouce ale nenavázala.
Slezané hned na úvod vystrčili růžky. Kačor snadno utekl Sörensenovi, jeho centr do šestnáctky však obránci zblokovali. Za domácí odpověděl v 15. minutě kapitán Haraslín, který z přímého volného kopu ze střední vzdálenosti přímo ohrozil branku a Neuman jeho ránu k tyči vyrazil na roh.
Hrál se otevřený fotbal, karvinský Ezeh v nadějné pozici zakončil vysoko nad. Letenští byli aktivnější, většinu akcí táhli přes Haraslína. Jeho úniky hosté párkrát zastavili skluzem na poslední chvíli. Martinec zamířil těsně vedle, a když pak Haraslín postupoval sám na brankáře, Skyba mu míč opět vypíchl.
Sparta však přece jen tlak v závěru prvního poločasu využila. Po standardce se ve 43. minutě prosadil Sonne a svou druhou trefou v české lize otevřel skóre. Slezané mohli bleskově vyrovnat. Kačorova dalekonosná střela se od břevna odrazila do tyče a brankář Surovčík měl štěstí, že se při druhém odrazu včas vyhnul a nedal si vlastní gól.
Po přestávce byl opět v hlavní roli Haraslín. Nejprve ve 48. minutě stál tváří v tvář gólmanu Neumanovi, ale dostal se k němu příliš blízko a nedokázal ho prostřelit. Při dalším nájezdu se přes dva stopery neprosadil k zakončení.
Druhé uklidňující branky se však favorit přece jen dočkal. Po rozehraném rohovém kopu se do míče v 67. minutě zdálky opřel Mercado a svůj výkon korunoval pátým gólem v české lize. Zároveň zopakoval branku z podzimního vzájemného souboje.
Pražané se radovali ještě jednou, když Kuchta v akci střídajících hráčů uvolnil Kadeřábka a bývalý reprezentant překonal Neumana. Asistent však odmával ofsajd, což potvrdilo i přezkoumání videorozhodčího, branka tak neplatila. Sparta doma v lize počtvrté za sebou zvítězila, prohrála tam jediný z 14 duelů v sezoně.