Fotbalisté Tottenhamu nestačili na Crystal Palace a prohráli popáté za sebou
6. 3. 2026 – 6:02 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Tottenhamu v anglické lize prohráli 1:3 s Crystalem Palace.
Hotspur, který hrál od 38. minuty v oslabení, v Premier League zaznamenal pátou porážku za sebou.
Tottenham poslal do vedení Dominic Solanke. Ve 38. minutě ale fauloval ve vápně domácí obránce Micky van de Ven dostal červenou kartu a z následné penalty vyrovnal Ismaila Sarr.
Crystal Palace poté v nastavení prvního poločasu dokonal obrat. Do vedení hosty v první minutě poslal Jörgen Strand Larsen a třetí gól přidal v sedmé minutě Sarr, který si vylepšil bilanci v sezoně na sedm zásahů.
Tottenham sice po přestávce přidal, ale střelecky už se neprosadil a sérii bez vítězství v nejvyšší soutěži natáhl na jedenáct zápasů. V tabulce mu patří 16. místo s odstupem jednoho bodu od sestupového pásma. Crystal Palace je třináctý.