Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Hegyi
19. 6. 2026 – 18:14 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisty Sparty posílil třiadvacetiletý maďarský brankář Krisztián Hegyi.
Do klubu přestoupil z West Hamu, jehož byl kmenovým hráčem. Naposledy chytal za MTK Budapešť. Sparta o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovala na svém webu.
Letenský klub měl v plánu přivést gólmana delší dobu. "Ze všech vytipovaných možností jsme vybrali Krisztiána, protože se jedná o brankáře s velmi dobrými fyzickými předpoklady, který při chytání volí správné pozice, na brankové čáře má dobrý reflex a dokáže si poradit s centrovanými míči. Zároveň se snaží se o konstruktivní výstavbu, mezi jeho pozitivní schopnosti řadíme i dobrou organizaci a komunikaci," řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Hegyi odešel z Maďarska do Anglie již v 16 letech, od dubna 2019 působil v mládežnických strukturách West Hamu, jehož většinovým vlastníkem je aktuálně stejně jako v případě Sparty Daniel Křetínský.
V Premier League se Hegyi nikdy nepředstavil, pouze byl několikrát na lavičce. Od sezony 2023/24 putoval po hostováních, v posledním ročníku si připsal v desátém týmu maďarské ligy MTK Budapešť 14 startů a třikrát udržel čisté konto.
"Krisztiána blíže známe už od roku 2023, tehdy jsem ho poprvé viděl na vlastní oči. Je to mladý a ambiciózní kluk, jehož vývoj dlouhodobě sledujeme. Stále má prostor se posouvat a růst, ale už nyní splňuje předpoklady, které si představujeme u člena brankářského týmu A-mužstva," prohlásil trenér brankářů Daniel Zítka.
Ve Spartě Hegyi doplní momentálně zraněnou brankářskou jedničku Petera Vindahla a Jakuba Surovčíka.