Golfový svátek roku je tady: Masters 2026 začínají už dnes večer
9. 4. 2026 – 15:51 | Sport | Jiří Rilke
Nejprestižnější golfový turnaj a svátek pro všechny příznivce tohoto překrásného sportu. Ikonické hřiště v Augustě otevírá své brány už dnes k prvnímu kolu.
Je to tady. Duben patří v kalendáři sportovních fanoušků jedinému místu a tím je posvátné hřiště Augusta National. Právě dnes zde startuje ročník 2026 legendárního turnaje Masters, události, která svou prestiží dalece přesahuje hranice golfového světa.
Turnaj se hraje už od roku 1934 a letos slaví jubilejní 90. ročník. Ve hře je jako vždy tučná finanční odměna, ale ta obvykle bývá pro golfisty světové extratřídy až na druhém místě. Priorita je jasná: Zelené sako pro vítěze a s ním se pojící prestiž a jistota vstupu do sportovní síně slávy. Na vítěze Masters se totiž nezapomíná. Nikdy.
Letošní startovní pole je opět nabité k prasknutí a slibuje epickou podívanou. Zraky všech fanoušků se tradičně upírají na ty nejzářivější hvězdy současnosti. K hlavním favoritům se pochopitelně řadí Scottie Scheffler se svou pověstnou strojovou přesností, fenomenální Španěl Jon Rahm nebo severoirský matador Rory McIlroy, který loni po létech snahy konečně získal kariérní grand slam tím, že vyhrál právě Masters.
Za svým si ale určitě půjde i technický bijec Bryson DeChambeau, stylový Xander Schauffele či chirurgicky přesný Ludvig Aberg. Golf je nicméně magický ve své nepředvídatelnosti a oblékat zelené sako může v neděli naprosto kdokoliv. Reflektují to i kurzy, které sázkové kanceláře vypisují na vítěze: I největší favorit Scottie Scheffler má kurz jedna ku šesti.
Hřiště, jak pravidelní diváci velmi dobře vědí, neodpouští sebemenší zaváhání a psychický tlak je tu extrémní. Zářným důkazem je to, jak absurdně těžké je zde obhájit titul z předchozího roku. V celé dlouhé historii turnaje se to podařilo pouze třem legendám – Jacku Nicklausovi, Nicku Faldovi a Tigeru Woodsovi. A třikrát po sobě nevyhrál nikdy nikdo.
Pravděpodobnost, že úřadující šampion zvládne nástrahy nevyzpytatelného Amen Corner a udrží nervy na uzdě i druhý rok po sobě, je tak statisticky extrémně nízká. Masters má ale ve zvyku psát své vlastní, naprosto nečekané scénáře, takže kdo ví... Třeba letos znovu vyhraje McIlroy, který se nechal slyšet, že si konečně užívá „svobodu“ poté, co loni po letech a letech trápení konečně vyhrál.
A upřímně... McIlroy, kterého netíží stres a nervozita, protože přesně tím si sám prohrával turnaje, a hraje si v pohodě a dobré náladě, zní jako naprosto smrtící soupeř.
Však uvidíme! Před námi jsou čtyři dny fantastického sportu, dechberoucích momentů a úchvatných ran, o kterých se bude v klubovnách mluvit ještě dlouhé roky. Ať už se v neděli večer oblékne do vítězného saka kdokoliv, čeká nás bezpochyby oslava golfu v té nejčistší a nejdramatičtější podobě. Pohodlně se usaďte, svátek jménem Masters začíná.
Přímý přenos startuje na ČT Sport dnes v 19:00.