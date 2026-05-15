Hokejisté Kanady porazili na úvod MS Švédsko 5:3, rozhodli ve třetí třetině
15. 5. 2026 – 19:12 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.
Kanadu posunul do vedení ve 3. minutě Tavares, jenž po rychlém protiútoku překonal brankáře Hellberga první střelou v zápase. Ve 12. minutě se na druhé straně prosadil Stenberg tečí Häggovy střely, rozhodčí však gól osmnáctiletého talenta, který se letos podílel na triumfu Švédů na MS juniorů, po kontrole u videa s odkazem na hru vysokou holí neuznali. I díky tomu zámořští hráči v 16. minutě zvýšili vedení, pohotovou dorážkou při signalizované početní výhodě se prosadil O'Reilly.
Švédové ve druhé třetině postupně zlepšovali svůj výkon, gólman Greaves předvedl několik dobrých zákroků, ve 29. minutě ale už inkasoval. O snížení se postaral obránce Larsson. Ve 32. minutě byl vyloučený Whitecloud a Seveřané za osm sekund přesilovku bleskově zásluhou přesné Raymondovy střely využili. Kanadě vrátil vedení po individuální akci Holloway, podobně vydařenou střelou se ale o 77 sekund později prezentoval další bek Ekholm.
I tentokrát Kanaďané dokázali získat vedení zpátky. V 44. minutě se po ukázkové kombinaci čtvrté útočné formace prosadil Brown. Inkasovaný gól navíc Švédy lehce paralyzoval a zámořský soupeř byl aktivnější a nebezpečnější v útočném pásmu. Při pátém gólu měla Kanada štěstí: Cozensovu střelu totiž za Hellbergova záda srazil Sundqvist. Zdramatizovat duel se Švédům nepodařilo ani v závěrečné power play.