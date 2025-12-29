Hokejisté Kanady prohráli na Spenglerově poháru s Davosem a čeká je Sparta
29. 12. 2025
Hokejisté Sparty budou hrát v pondělním čtvrtfinále Spenglerova poháru od 15:10 s Kanadou, která prohrála s pořádajícím Davosem 1:4 a skončila třetí ve skupině Cattini.
Pražané po dnešním vítězství Fribourgu nad IFK Helsinky 4:3 skončili ve skupině Torriani druzí. Davos s českými útočníky Matějem Stránským a Filipem Zadinou obsadil druhé místo a čeká jej souboj s IFK. Fribourg a U.S. Collegiate Selects postoupily přímo do úterního semifinále.
Davos se ujal vedení čtyři sekundy před koncem první třetiny, kdy se k odraženému puku dostal před brankovištěm Zadina a poslal jej za Jamese Reimera. Po 78 sekundách druhé části sice vyrovnal Nikolas Brouillard, ale v čase 45:03 se Davos vrátil do vedení. Stránský se po neproměněné šanci dostal za brankou opět k puku a připravil gól pro Rasmuse Asplunda.
V polovině závěrečného dějství zvýšil náskok domácího týmu Yannick Frehner a 35 sekund před koncem při power play Kanady zamířil do prázdné branky Stránský. Ve zbývajícím čase sáhl ke hře bez brankáře i Davos, ale gól, který by jej poslal přímo do semifinále, už nedal. Při shodném zisku tří bodů a skóre 7:6 s U.S. Collegiate Selects jej na druhé místo odsunula porážka ve vzájemném utkání.
Fribourg, který obhajuje triumf na turnaji z loňska, sice v první třetině prohrával 0:1 i 1:2, ale ve druhé části otočili stav Attilio Biasca a Niklas Friman. Ve 44. minutě pojistil náskok Jacob de la Rose. Finský celek ještě v čase 56:34 zkorigoval výsledek díky brance Petruse Palmua.
IFK nastoupilo bez českého útočníka Petra Kodýtka, který byl při sobotní porážce se Spartou 1:4 kapitánem týmu.