Hokejisté odletěli do Milána bojovat o první olympijskou medaili po 20 letech
5. 2. 2026 – 19:44 | Sport | Jasmína Krásná
Evropská část výpravy českých hokejistů odletěla z pražských Kbel do Milána, kde bude národní tým bojovat o první olympijskou medaili po 20 letech.
Realizační tým kouče Radima Rulík a dvanáctku hráčů doplní třináct hokejistů působících v Severní Americe až v Itálii. Kompletní by měl být tým v neděli, kdy se připojí většina nominovaných z NHL či AHL. Hvězdný kanonýr David Pastrňák z Bostonu dorazí do dějiště už v pátek, kdy se jako vlajkonoš zúčastní slavnostního zahájení.
Češi naposledy získali medaili pod pěti kruhy, kam se vracejí hráči z NHL poprvé od roku 2014, také v Itálii. V roce 2006 v Turíně dosáhli na bronz pod vedením současného prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika. Na kouče Rulíka, který dovedl národní tým v roce 2024 ke zlatu na domácím mistrovství světa v Praze, už nyní dýchá výjimečná olympijská atmosféra. Chystá se ji vychutnat i při pátečním slavnostním zahájení.
"Nejsem úplně těšící typ. Ale už teď cítím takový úplně jiný nádech té atmosféry. Většinou kluci jsou oblečení v olympijské kolekci a není to úplně běžná záležitost, jako když jedeme na mistrovství světa. Je to zase o level výš a opravdu to určitě bude sportovní událost posledních čtyř let," řekl Rulík před odletem novinářům.
Účast na slavnostním zahájení na stadionu San Siro ponechá na hráčích. "Řekli jsme, že to necháme na nich, že jim to nebudeme zakazovat. Doporučili jsme klid, volno, odpočinek, ale pokud budou chtít, tak určitě to nikdo zakazovat nebude," uvedl Rulík.
Plánuje v pátek nebo v sobotu dát hráčům volno bez tréninku a přiklání se aktuálně právě ke dnu po zahájení. "Nejvíc mi vychází sobota, protože někteří hráči se zúčastní zahájení. Myslím si, že hlavně ti, kteří na olympiádě ještě nebyli, o to budou mít zájem. Proto mi vychází, že v sobotu bychom dali volno, aby měli čas se vyspat, regenerovat, odpočinout. A asi bychom netrénovali, protože teď jsme měli čtyři tréninky v kuse a zítra bude pátý. V neděli přiletí hráči z NHL a udělali bychom si společný trénink. Takhle by to vycházelo," uvedl Rulík.
Dříve se do Milána chystá stejně jako Pastrňák také brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. "Většina přiletí v neděli dopoledne kolem jedenácté. Trénink je naplánovaný od osmnácti hodin. Bude jenom takový, aby se hráči trošku zapotili po cestě, a pomáhá to trošku překonat jet lag, aby potom taky usnuli," řekl kouč.
V NHL v posledních zápasech nehráli útočník Martin Nečas z Colorada a Pavel Zacha z Bostonu. "Není to nic ideálního. Takže klidné spaní určitě nemám. V tuto chvíli nemám informaci, že by neměli přiletět. Budu doufat, že v neděli všichni hráči, kteří byli nominovaní, přiletí," uvedl Rulík. Má nicméně připravené varianty na případné řešení situace.
Zprávy o připravenosti haly a zázemí pro turnaj, s jejichž přípravou měli organizátoři problémy, vnímá jen letmo a čeká na osobní zkušenost, například i s kvalitou ledu. "Nemám k tomu žádné zprávy. Když k tomu byly nějaké články a co jsme dostali materiály od (manažera týmu) Milana Hnilička, když tam byl na inspekční cestě, tak nebylo to nic, co by člověka nadchlo. Musím říct, že jsem to ani nečetl a čekám až na tu realitu. Osobně si nedělám žádné iluze a myslím si, že to nebude vůbec jednoduché," řekl Rulík.
Se svým týmem se pokusí udělat vše pro úspěch. "Pevně věříme, že opravdu tam uděláme maximum, abychom předváděli hru, která osloví české fanoušky," dodal český trenér.