Hokejisté Pardubic a Sparty se utkají v rozhodujícím duelu o extraligové finále

15. 4. 2026 – 8:28 | Sport | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Až poslední možný sedmý zápas dnes rozhodne o tom, zda do finále play off extraligy postoupí hokejisté Pardubic, nebo Sparty.

Pražané v pondělí doma porazili Dynamo 3:2 a vynutili si pokračování série. Pardubice budou usilovat o třetí finálovou účast za sebou, Sparta bojovala o Pohár T. G. Masaryka naposledy před čtyřmi lety. Zápas začne v 18:00, finále si již minulý týden zajistil Třinec.

Dynamo v play off doma vyhrálo čtyři z pěti domácích zápasů, neuspělo pouze ve druhém semifinálovém duelu se Spartou (1:2). Celkově doma podlehlo jednou z posledních osmi utkání a od 28. října v enteria areně v základní době prohrálo jen jeden z 24 zápasů. Sparta v aktuálním play off již pošesté uspěla v utkání, v němž jí hrozil konec sezony. V předkole prohrávala s Kladnem 1:2 na zápasy, ve čtvrtfinále s Plzní 1:3. A v obou sériích dokázala postoupit do dalšího kola.

Tagy:
Pardubice hokej sparta extraliga semifinále play-off sport
Zdroje:
ČTK

