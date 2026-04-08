Hokejisté Pardubic vyhráli po nájezdech na Spartě, rozhodl Smejkal
8. 4. 2026 – 0:14 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic vyhráli třetí semifinálové utkání play off extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:1.
O vítězství Dynama rozhodl útočník Jiří Smejkal, jenž se prosadil v utkání a byl i autorem rozhodujícího nájezdu. Boj o postup do finále pokračuje ve středu v Praze.
Zatímco Sparta nastoupila v totožné sestavě jako v sobotu, Dynamu chyběli obránce Čerešňák a útočník Vondráček, v ofenzivě dostal poprvé v play off šanci uzdravený Kondelík.
Domácí měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. V 5. minutě chyboval ve vlastním obranném pásmu Špaček, Smejkal toho využil a tvrdou střelou otevřel skóre. Pražané měli proti dobře forčekujícímu soupeři problém vytvářet si šance, první výraznější si vypracovali v 17. minutě, kdy po Hykově akci trefil Dzierkals tyč.
Na přelomu první a druhé třetiny hrála Sparta další přesilovky, jedenáct sekund dokonce pět na tři, gólově se však prosadit nedokázala. Trápení v početních výhodách domácí potvrdili i v polovině základní hrací doby při Ludvigově vyloučení.
Sparta si díky tomu vytvořila mírnou střeleckou převahu, pozorně chytajícího Willa však výrazněji neohrozili. Dynamo čekalo na svou šanci. Ve 35. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Sedlák s Červenkou, ideálně však nezakončili. Červenka přestřelil i ve slibné šanci v samotném závěru druhé části.
Poté, co Východočeši nepřetavili dobrý vstup do třetí třetiny ve druhý gól, měl ve 44. minutě vyrovnání na hokejce Řepík. Will ale jeho střelu koncem betonu vyrazil. Vyprodanou O2 arenu nakonec rozjásal o čtyři minuty později Horák, od jehož těla se odrazila Chlapíkova střela do pardubické branky.
V 51. minutě mohl posunout Spartu do vedení Špaček, Will byl pozorný. Druhý gól žádný z týmů nakonec v základní hrací době přidat nedokázat, poprvé v semifinálovém souboji těchto týmů tak došlo na prodloužení. V případě Pražanů již pošesté v aktuálním play off.
V prodloužení mohly oba týmy rozhodnout. Více ze hry i větší počet nebezpečných situací si vypracovala Sparta, Will ani Kovář však podruhé nekapitulovali. Vítěze tak určily samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější hosté: Kováře překonali Kaut, Smejkal a Sedlák, Willa jen Shore.