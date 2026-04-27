Hokejisté Pardubic zdolali v pátém finále Třinec 2:1 a jsou výhru od titulu
27. 4. 2026 – 0:46 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic porazili v pátém finále play off extraligy doma Třinec 2:1, ujali se vedení 3:2 na zápasy a jediné vítězství je dělí od zisku prvního titulu od roku 2012.
V čase 58:44 o tom rozhodl kapitán Lukáš Sedlák.
Na sedmý triumf v historii může Dynamo dosáhnout v případě úspěchu v úterním utkání na ledě Ocelářů. Ti se pokusí udržet naději na šestý titul z posledních sedmi dohraných sezon a vynutit si čtvrteční rozhodující duel v Pardubicích.
Obhájce stříbra z minulých dvou ročníků a vítěz základní části vedl od 3. minuty, kdy v přesilové hře otevřel skóre Jáchym Kondelík. Ve 44. minutě vyrovnal za Třinec Andrej Nestrašil.
Do první šance se dostal hned v úvodu pardubický Červenka, ale Kacetla nepřekonal. Ve druhé minutě ale šel pykat třinecký Hudáček, který zasáhl vysokou holí Kauta a sudí Mejzlík se Šírem potvrdili podle videa trest na dvě plus dvě minuty. Po 64 sekundách Dynamo první výhodu využilo, když po Sedlákově přihrávce zamířil v čase 2:49 Kondelík do odkryté branky.
"Je to občas složité, když puk jde přes hráče a člověk ho nevidí. Možná to pak vypadá jednoduše, ale je důležité nezazmatkovat. Naštěstí se mi to tam povedlo uklidit," řekl po utkání novinářům Kondelík.
Dalších 120 vteřin v oslabení už Oceláři odolali. V 7. minutě měl v přečíslení po Smejkalově pasu další šanci Dynama Kelemen. Třinec poprvé vystřelil na branku těsně po polovině první třetiny a Hrehorčákovu ránu z levého kruhu vytěsnil Will. Kacetla nepřekonali svými střelami Tourigny ani Lauko.
V 15. minutě se dostal před pardubického gólmana Cienciala, ale s bekhendovým zakončením neuspěl. Z protiútoku s forhendovým blafákem neuspěl ani Američan Fejes, který nastoupil poprvé od třetího semifinále se Spartou. A těsně před první pauzou měl po Poulíčkově akci další možnost, ale přestřelil.
V 25. minutě měl při Čerešňákově vyloučení šanci na vyrovnání Flynn, ale Will zasáhl. Po skončení oslabení na druhé straně zahrozil Mandát, ale Kacetla nepřekonal. Další příležitost domácích měl po Fejesově akci Vondráček. Při Ciencialově vyloučení za vyhození puku mimo hřiště neuspěl Kaut, potom ztroskotal na Kacetlovi s bekhendovým blafákem Sedlák a Červenka netrefil z pravého kruhu odkrytou branku.
Potom fauloval v šanci Poulíčka Cienciala, ale i v dalším oslabení se Oceláři ubránili. V 38. minutě se měl čas na pravém kruhu osamocený Hudáček, ale minul branku. Za Dynamo měl další možnost Fejes.
V čase 43:24 se Třinec dočkal vyrovnání. Kondelík zůstal ležet v obranném pásmu a kombinaci bratří Michala a Ondřeje Kovařčíkových zakončil u pravé tyče za bezmocného Willa Nestrašil. Kacetl si poradil s ránou Tourignyho i tečovaným pokusem Smejkala.
Při vyloučení Michala Kovařčíka měl dvě šance Smejkal. Nejdříve se mu před odkrytou brankou odrazil puk od bruslí mimo branku. Potom prostřelil Kacetla mezi betony, Musil ale stihl puk odvrátit. Odpálil jej ale do hlediště a šel pykat. Oceláři ale odolali i v dalším oslabení včetně deseti sekund ve třech proti pěti.
Dynamo rozhodlo 76 sekund před koncem, kdy se po tlaku dostal k puku před brankovištěm Sedlák a forhendem ho poslal za Kacetla. Skóre 2:1 se nezměnilo ani v závěrečné power play hostů.
"V Třinci bude potřeba do zápasu vstoupit stejně jako dnes, začátek byl skvělý. Byli jsme tvrdí a rychlí. Troufnu si říct, že to byla naše nejlepší třetina v play off. Pak už šel výkon zase trochu dolů. Pokud budeme hrát jako v první třetině, tak to bude mít Třinec těžké," dodal Kondelík.