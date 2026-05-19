Hokejisté Rakouska porazili na MS Lotyšsko a po třech zápasech mají devět bodů
19. 5. 2026 – 21:55 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Rakouska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu 3:1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji.
Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
"Žijeme svůj sen, se skvělým týmem a výbornou týmovou hrou. Všechno nám funguje," radoval se obránce Paul Stapelfeldt na webu Mezinárodní hokejové federace. Rakousko na MS třikrát za sebou naplno bodovalo poprvé od roku 1999.
Dalším soupeřem svěřenců trenéra Rogera Badera budou ve středu domácí Švýcaři. "Našim cílem je vyhrát na turnaji čtyřikrát a chceme toho dosáhnout co nejdříve. Víme, že zítra nás čeká opravdu těžký soupeř, favorit skupiny. Viděli jsme Švýcary hrát a hráli skvěle. Když se ale budeme držet našeho herního plánu, máme šanci uspět," věří Stapelfeldt.
V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.
Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně prověřil Gudlevskise Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.
Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.
V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.
Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.