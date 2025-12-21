Hokejisté Sparty podlehli doma Vítkovicím 3:6 a přišli o vedení v tabulce
21. 12. 2025 – 19:05 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32.kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce.
Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Sparta doma v extralize našla přemožitele po sérii pěti výher. Vítkovice vyhrály v O2 areně po šňůře sedmi proher poprvé od února 2022, naplno tam v základní části bodovaly dokonce premiérově od října 2018. Dnes jim k tomu před 15.122 diváky pomohla i stoprocentní úspěšnost v přesilových hrách, v nichž daly tři branky.
Utkání předcházelo uctění památky Josefa Horešovského. Hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 zemřel v pondělí ve věku 79 let. Spartě stačilo na úvodní branku jen 66 vteřin. Kousal napřáhl před kruhem a střelou mezi betony překonal Hrachovinu.
Srovnat mohl Abdul, ale z mezikruží minul. Vítkovice se vrátily do hry v deváté minutě v přesilové hře, kdy se Nellis vložil do Hrivíkovy nahrávky a vyzrál na Kováře. Pro domácí mohlo být ještě hůře, Němeček přišel o puk a Macias jel sám na Kováře, jenže nezakončil ideálně. Před koncem úvodní části však hosté z další početní výhody dokonali obrat, když Kalus dorazil za Kováře Kňažkovu střelu.
Rovněž start druhé třetiny Pražanům vyšel a 90 sekund po jejím začátku se na Vítkovice dotáhli. K Horákovi se před branku od mantinelu odrazila Krejčíkova rána a sparťanský útočník 14. gólem v extraligovém ročníku srovnal.
Hosté odpověděli za 55 vteřin a i potřetí skórovali v početní výhodě. Kovář ještě betonem zastavil Yetmanovu střelu, na jeho druhý pokus už byl ale krátký. Brankostroj pokračoval a za 33 sekund sparťanský kapitán Chlapík, jak jinak než opět v přesilovce, vyrovnal.
Vítkovicím mohl vrátit vedení v oslabení Hladonik, jenže ze samostatného úniku na sparťanského gólmana nevyzrál. Ve 32. minutě se už dočkaly. Kalus obral Němečka o puk, Nellis chtěl nahrát spoluhráči, místo toho se však od sparťana Špačka odrazil puk za Kovářova záda. Nellis si polepšil na 15 tref v sezoně.
Ve třetí třetině se ocitl blízko hattricku, Kovář mu v tom však zabránil. V 51. minutě tým trenéra Varadi odskočil domácím na rozdíl dvou gólů. Lednický se vložil do Přibylovy nahrávky a usměrnil puk za Kováře. Konečný výsledek stanovil prvním gólem a zároveň bodem v sezoně Šír při hře domácích bez brankáře.