Hokejisté Sparty srovnali sérii předkola s Kladnem, po obratu uspěli v nájezdech
10. 3. 2026 – 23:14 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty porazili ve druhém utkání předkola play off extraligy Kladno 3:2 po samostatných nájezdech a srovnali stav série hrané na tři výhry na 1:1.
Pražané prohrávali 0:2, podařilo se jim ale vyrovnat a nájezdy rozhodl Tomáš Hyka. Rytířům k výhře nepomohl ani výborný výkon brankáře Adama Brízgaly, který si připsal 55 úspěšných zákroků. V rozstřelu ale třikrát kapituloval.
Sparta se po úvodním nezdaru rozhodla vyměnit brankáře, místo Kořenáře dostal šanci Kovář. Na pozici centra prvního útoku se vrátil Shore.
Pražané byli v úvodu aktivnější, výraznější šance si ale nevytvořili. Gólman Brízgala navíc chytal spolehlivě. Otevřít skóre nedokázali domácí ani v přesilových hrách, při vyloučení Ojamäkiho a Vigneaulta se do slibné příležitosti dostal jen Hyka. Brízgala byl ale připravený.
Ve 13. minutě kladenského brankáře nepřekonal ani osamocený Niko Seppälä a tak udeřili hosté. Po rychlém protiútoku prostřelil Kováře v 18. minutě obránce Jandus, jeden z řady kladenských hráčů se sparťanskou minulostí.
Sparta se po inkasované brance tlačila do útoku, vytvořila si místy až drtivý tlak, vyrovnat ale nedokázala. Nejblíže k tomu byl po samostatné akci Knot, trefil ale jen tyčku. V 33. minutě chyboval v rozehrávce Irving, následně navíc fauloval a Rytíři se v první přesilovce hned prosadili. Střela Wylieho se od zadního mantinelu odrazila k volnému Vigneaultovi, který neměl problém trefit odkrytou branku.
Ještě ve druhé třetině ale Pražané přece jen zvládli snížit. Obránce Mikael Seppälä trefil od modré čáry horní tyč, puk se ale následně od Brízgaly odrazil za brankovou čáru.
Hned na začátku třetí části byl blízko vyrovnání Horák, Brízgala však stihl včas zasáhnout betonem. Ve 46. minutě Pražané puk dotlačili za čáru, jenže rozhodčí po kontrole u videa Raškův zásah kvůli hře rukou neuznali. V 53. minutě se Sparta druhého gólu přece jen dočkala, když se prosadil aktivně hrající Knot.
Hned vzápětí mohl vrátit Kladnu vedení Vigneault, Kovář ale skvěle zasáhl. Navíc následně fauloval Chlapík a hosté získali výhodu přesilové hry. Třetí gól ale nevstřelili, Procházka trefil jen tyč. Stejně jako v pondělí tak zápas došel do prodloužení.
V úvodu čtvrté dvacetiminutovky mohl rozhodnout bývalý kapitán Sparty v kladenských službách Forman, více než 13 tisíc diváků v O2 areně se ale rozhodující branky v nastavení nedočkalo. Vítěze utkání určily až samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější domácí. Brízgalu překonali Horák, Hyka a Shore, Kováře jen Ojamäki.