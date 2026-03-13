Hokejisté Sparty vyhráli na Kladně a vynutili si pátý zápas série
13. 3. 2026 – 21:53 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy vyhráli na ledě Kladna 5:2, odvrátili možný konec sezony a vyrovnali stav série na 2:2.
Pražané vedli již 3:0, domácí dokázali snížit na 2:3, ale prodloužení si tentokráte vynutit nedokázali. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Sparty podepsal Jakub Krejčík, dva góly vstřelil Michal Řepík. Posledního čtvrtfinalistu určí pátý zápas v neděli od 14:45.
V brance Sparty dostal po dvou zápasech šanci Kořenář, poprvé v předkole nastoupil v útoku Špaček.
Jako první si výraznější šanci vypracovali Rytíři, Klíma ale samostatný nájezd ve druhé minutě nevyužil, v následném závaru skončila dorážka Robinse těsně vedle. Vydařený úvod Kladna zakončila tvrdá střela Janduse.
První však skórovala Sparta. Ve čtvrté minutě se krátce po buly prosadil tvrdou střelou Krejčík. Ideální šanci vyrovnat měl Audette, z dalšího nájezdu však Kořenáře nepřekonal. V první přesilové hře se neujal ani Robinsův pokus.
Pražanům se gólově vydařil i vstup do druhé části. V čase 21:31 překonal Brízgalu tečovanou střelou finský obránce Mikael Seppälä. Navíc byl následně vyloučený Forman a Sparta poprvé v sérii využila přesilovou hru. Krejčíkovu střelu odraženou od zadního mantinelu pohotově dorazil Řepík.
Kladno se dokázalo vrátit do hry v početních výhodách. Při Klepišově trestu se prosadil také tečovanou ranou Ojamäki a finský útočník poté využil i Řepíkovo vyloučení. Hosté si vzali trenérskou výzvu na kontakt Vigneaulta s Kořenářem v brankovišti, rozhodčí ale gól Rytířů uznali a Kladno tak získalo další přesilovku.
Sparta ale tentokrát oslabení přežila a poté v přesilovce sama udeřila. Klímův faul totiž nejprve ukončil početní výhodu Kladna, na trestnou lavici k němu následně usedl Robins a Pražané při hře pět na tři přidali čtvrtý gól. Po další Krejčíkově přihrávce se prosadil Irving. Středočeši zkusili zápas zdramatizovat v power play, skóroval ale podruhé Řepík.