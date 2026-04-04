Hokejisté Sparty vyhráli v semifinále v Pardubicích, rozhodl Řepík
4. 4. 2026 – 20:32 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty vyhráli ve druhém semifinále play off extraligy na ledě Pardubic 2:1 a vyrovnali stav série na 1:1.
Oba góly Pražanů vstřelil útočník Michal Řepík. Dynamo si v šestém utkání ve vyřazovací části připsalo první porážku. Boj o postup do finále bude pokračovat v úterý v pražské O2 areně.
Trenéři Sparty se po páteční porážce rozhodli pro změnu na brankářském postu a místo Kořenáře dostal šanci Kovář, v obraně Němeček nahradil Sirotu. V sestavě Dynama Gazdu vyměnil Hrádek.
Stejně jako v prvním utkání šli hosté v úvodní třetině do vedení. Chlapík ještě svou slibnou příležitost nevyužil, v 7. minutě se ale po rychlém protiútoku dostal do šance Řepík a zamířil přesně.
Pražané poté mohli soupeři ještě více odskočit, Will ale svůj tým několikrát podržel. Ve 13. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Mandát se Sedlákem, kapitán Pardubic však vyrovnat nedokázal. V polovině utkání se po rychlém protiútoku neprosadil ani Mandát.
Sparta v první třetině úvodní přesilovku nevyužila, ve 34. minutě se ale prosadila ve druhé početní výhodě. Kelemenovo vyloučení využil Řepík, jehož našel Horák v ideální pozici mezi kruhy.
Slovenský útočník byl blízko odčinění svého faulu v 36. minutě, kdy v přesilovce tečoval Košťálkovu střelu od modré čáry a puk skončil za Kovářovými zády. Rozhodčí však po dlouhém zkoumání u videa potvrdili, že Kelemen hrál vysokou holí.
Východočeši se nakonec gólu dočkali. Dobře chytajícího Kováře překonal v 47. minutě po Červenkově přihrávce od mantinelu na brankovišti zcela volný Sedlák. Sparta se poté pozorně bránila a přestála i oslabení při Knotově vyloučení v 56. minutě. Závěr jí ulehčilo vyloučení Tourignyho.