Hokejisté Švédska porazili na MS Dánsko 6:2 a připsali si první výhru na turnaji
17. 5. 2026 – 19:35 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu Dánsko 6:2 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli.
Dánsko podruhé prohrálo. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.
Švédové v 7. minutě přežili první výraznější šanci soupeře, když Setkov trefil tyč branky, kterou poprvé na šampionátu hájil Söderblom. V 10. minutě se dostal favorit do vedení poté, co se přesnou střelou prosadil Ekholm. Následně Söderblom několikrát podržel svůj tým a v 18. minutě potrestal další obránce Ekman-Larsson zaváhání Olesena působícího v extraligových Českých Budějovicích.
Ve druhé třetině Dánové přestáli několik nebezpečných situací v oslabení, ještě při Olesenově vyloučení se ale prosadil Raymond. O dvě minuty později pokořil Soegaarda v dánské brance Silfverberg a zápas byl prakticky rozhodnutý.
Dánové sice snížili poté, co Blichfeld bleskově za čtyři sekundy využil přesilovou hru, ale vzápětí sám fauloval a i Švédové skórovali v početní výhodě. První gól na MS si připsal osmnáctiletý talent Björck, jenž využil přihrávku stejně starého Stenberga.
Třetí třetinu poznamenala série vyloučení. Ve 48. minutě mohl snížit po samostatné akci Kjaer, Söderbloma ale nepřekonal. V přesilovce se to nicméně následně podařilo Aagaardovi. Poslední slovo měl Karlsson, jehož přihrávku si do vlastní branky srazil jeden z bránících dánských hráčů.