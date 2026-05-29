Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále MS Švédsko 3:1
29. 5. 2026 – 0:16 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko.
Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence.
Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life Areně vyhrálo i osmý zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo. Na branku Linuse Karlssona však ještě v první třetině odpověděl Josi. Vítězný gól vstřelil ve 33. minutě Denis Malgin.
"Hrálo se o semifinále, ve hře bylo hodně. Zápasy proti Švédsku jsou vždy těžké," řekl obránce Dominik Egli po utkání, ve kterém se Švýcarům podařilo zlomit sérii nezdarů proti Švédsku na MS. Před čtvrtečním duelem prohráli osmkrát v řadě.
Po několika slibných příležitostech Švýcarů v úvodu zápasu se v 7. minutě dostali do vedení Švédové, když první vážnější akci týmu zakončil přesnou střelou mezi betony brankáře Genoniho útočník Karlsson.
O 25 sekund později putoval za faul na Stenberga s vyšším trestem do kabin Kukan. Domácí ale dlouhé oslabení přečkali bez úhony. Dvacet sekund před koncem přesilovky sice dostal puk za brankovou čáru Sundqvist, rozhodčí se ale u videa ujistili, že to bylo bruslí.
"Začali jsme docela dobře, ale přišel pětiminutový trest, kdy to bylo těžké. Hráči na oslabení ale odvedli skvělou práci, a když bylo potřeba, tak nás podržel brankář," uvedl Egli a ocenil výkon gólmana Leonarda Genoniho, který si nakonec připsal 21 úspěšných zákroků.
Ve 14. minutě Švýcaři vyrovnali. Od modré čáry se trefil kapitán Josi. Domácí byli dál střelecky aktivnější i nebezpečnější. V 32. minutě trefil Jäger tyč, o minutu později už ale vyprodaná hala explodovala nadšením. Po individuální akci se prosadil Malgin.
V 35. minutě rozhodčí prominuli Meierovi pětiminutový trest za faul kolenem na Sundqvista a poslali ho stejně jako Johanssona na trestnou lavici na dvě minuty. O chvíli později vyloučili Perssona a Švýcaři se ve své první přesilovce v zápase prosadili. Po ideální přihrávce Hischiera je přiblížil k výhře Thürkauf.
"Převzali jsme kontrolu nad zápas, hráli u nich v pásmu a měli sebevědomí. A když jsme se dostali do velkých šancí, využili jsme je," pochvaloval si Egli.
Seveřané mohli snížit v přesilových hrách, proti týmu, který hraje v oslabení nejlépe na šampionátu, se ale neprosadili. V 50. minutě skončila Meierova střela na tyčce a šance Švédů na postup do bojů o medaile tak stále žily. Zdramatizovat utkání ale nedokázali ani při téměř tříminutové power play.