Hokejisté Třince vyhráli v Karlových Varech 3:2 a jsou krok od finále
7. 4. 2026 – 21:11 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Třince vyhráli třetí utkání semifinále play off extraligy v Karlových Varech 3:2, vedou v sérii 3:0 a jediná výhra je dělí od sedmého postupu do finále za poledních osm dohraných sezon.
V čase 54:10 dnes rozhodl útočník Ondřej Kovařčík. Čtvrtý duel se hraje ve středu opět v Mattoni Aréně od 18:30.
Do brankoviště se na obou stranách postavili gólmani, kteří v minulém zápase nastoupili do hry až v průběhu - karlovarská jednička Frodl a třinecká dvojka Kacetl. Frodla v úvodu prověřil od pravého kruhu Nestrašil. Energie se neprosadila při Galvasově vyloučení a ještě přišla o útočníka Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky.
V polovině úvodní části neměl přesnou mušku hostující Růžička. V čase 11:46 se radovala z vedení Energie. Beránek se dostal za obranu Ocelářů a z pravého kruhu prostřelil Kacetla pod vyrážečku. V 17. minutě nevyužil další možnost Růžička. V čase 16:29 při Dellově trestu už vyrovnal ránou z levého kruhu Hudáček.
Ve 25. minutě mohl při Musilově vyloučení vrátit domácím náskok navrátilec do sestavy Jones. Po Minárikově přihrávce ale zamířil do třineckého gólmana a svůj první start od 27. února gólem neoslavil. Kacetl vytěsnil i Černochovu střelu z pravého kruhu. Karlovarští se ubránili při Bambulově trestu, ale v 35. minutě už se opět prosadil Třinec: Roman z pravého kruhu překonal Frodla na vyrážečku. Po Beránkově pasu mohl odpovědět Černoch, ale přestřelil.
V závěru druhé části dostal Číp za hru vysokou holí na Flynna trest na dvě plus dvě minuty, ale domácí při dlouhém oslabení odolali. Ve 49. minutě při Galvasově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Sapoušek. Kacetla předtím rozhodil Beránek, jehož srazil do vlastního brankoviště Musil.
V 54. minutě stihl Frodl vytěsnit Hrehorčákovu střelu z pozice mezi kruhy, ale o chvíli později se Oceláři radovali. Adámkovu přihrávku usměrnil z předbrankového prostoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík. V závěru mohl při power play vyrovnat Beránek, jenže puk skončil vedle levé tyče. Třinci se ještě těsně před koncem zranil útočník Michal Kovařčík.