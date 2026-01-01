Hokejová dvacítka porazila v závěrečném utkání skupinové fáze MS Lotyše 4:2
1. 1. 2026 – 7:04 | Sport | Jasmína Krásná
Česká hokejová dvacítka zakončila na mistrovství světa vystoupení ve skupině B výhrou nad Lotyši 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů.
V tabulce skupiny obsadí svěřenci kouče Patrika Augusty druhé, nebo třetí místo. O konečném pořadí rozhodne zápas mezi Kanadou a Finskem.
Národnímu týmu se po úvodním inkasovaném gólu podařilo ještě do první přestávky otočit skóre zásluhou branek Tomáše Poletína a Adama Jiříčka. Ve druhé části zvýšil Max Pšenička. Lotyši se ve třetí třetině ještě dostali na dostřel, ale v závěru přidal pojistku do prázdné branky Václav Nestrašil, jenž předtím asistoval u Jiříčkova gólu.
Na příštího soupeře čeští mladíci čekají, bude jím jeden z trojice Švédsko, USA, Švýcarsko. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek večer a v noci na sobotu (SEČ).
Favorizovaní Češi vyhráli úvodní dějství na přesné střelecké pokusy jednoznačně 14:3, přesto inkasovali, navíc jako první. Prohřešek proti pravidlům v podání Novotného potrestal přesně po šesti minutách od úvodního buly Ansons. Jen o chvilku později mohlo být vyrovnáno, Drančák však zazvonil pouze na tyčku.
V začínající 11. minutě už se ale Augustův výběr dočkal - na konci povedené souhry byl Poletín a z dorážky po vlastním zakončení vyrovnal. Brzy poté fauloval Cjunskis a 75 sekund od vyrovnání už Češi vedli: Nestrašil nabil Jiříčkovi, který se bez přípravy opřel do puku a propálil gólmana Maurinše.
Smolař Cjunskis se podepsal i pod třetí inkasovaný gól Lotyšů. Když se ve 26. minutě snažil před brankovištěm uhlídat Poletína, usměrnil nechtěně za záda vlastního gólmana Pšeničkův pokus. Jeho další vyloučení v začínající 36. minutě už však český tým nepotrestal.
V úvodních minutách třetí třetiny dopřáli Češi soupeři dvě přesilovky. Curranův trest ještě doběhl až do konce, ale Nestrašil si za krosček odseděl jen 48 sekund a Sieradzkis po dobré kombinaci Lotyšů snížil. V 53. minutě se museli obhájci bronzu znovu bránit v oslabení po zbytečném faulu Poletína, nelehké chvilky ale přestáli bez úhony.
V závěru to Lotyši zkusili s hrou bez gólmana. Jejich risku využil Nestrašil, když mu gól do prázdné branky dopřál Čihař.